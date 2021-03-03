اختبار تطبيق "جواز كورونا" على الرحلات الجوية بين سنغافورة ولندن

تجريبه خلال الأسابيع المقبلة بعد إجازة اتحاد النقل الدولي

يختبر اتحاد النقل الجوي الدولي تطبيق "لقاح جواز السفر" على الرحلات الجوية بين سنغافورة ولندن، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم (الأربعاء).

وأوضح نائب رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي لشؤون شحن وأمن الركاب نيك كارين، أنه سيجري تخزين معلومات مثل نتيجة اختبار كورونا السلبي عبر تطبيق، بالإضافة إلى مرفق لتخزين الأدلة على أن المسافر قد حصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف أن التطبيق سيجرب خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع الخطوط الجوية السنغافورية وذلك على الرحلات بين سنغافورة ولندن.