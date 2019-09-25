"أردوغان يكذب على العالم".. مغرّدو 10 دول يعرّون الرئيس التركي

خطابه بالأمم المتحدة "فارغ في محتواه متناقض في مضمونه متكرر في عباراته"

كان خطابه فارغاً في محتواه، متناقضاً في مضمونه، متكرراً في عباراته؛ هكذا خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مهزوزاً كعادته أمام العالم في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ليواجه سيلاً من الانتقادات والتهكم والسخرية من مغرّدي ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين فضحوا أكاذيبه وتناقضاته المتكرّرة.

وكانت منصة "تويتر" في نحو 10 دول خليجية وعربية الأبرز، حيث تصدر هاشتاق #أردوغان_يكذب_على_العالم الترند الأول في دول: مصر، ولبنان، والأردن، والإمارات، والسعودية، والكويت، والجزائر، والبحرين، وعمان، وكذلك في قطر، كما وصل الهاشتاق مراكز متقدمة في الترند العالمي.

وفور انتهاء "أردوغان" من إلقاء كلمته، شنّ ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً كاسحاً على سطحية خطاب الرئيس التركي أمام الأمم المتحدة، مفنّدين أكاذيبه وسعيه للتضليل الفاضح في تناوله لقضايا وملفات المنطقة، إلى جانب استغلاله ورقة اللاجئين السوريين للضغط على أوروبا، وحديثه عن الحرب في سوريا، وقضيته مع قبرص، إلى جانب زعمه السعي لتعزيز الاستقرار السياسي في ليبيا بعكس ما تفعل قواته هناك من تدخلات وتهريب أسلحة.

وفي تناوله للوضع في اليمن وإيران وقطر، وادعاءاته بمحاربة الإرهاب، وصف كثير من المغردين "أردوغان" بالمنافق الذي يتحدث ولا يفعل ويناقض أقواله، ويستخدم ملفات المنطقة لمصالحه الحزبية، كما انتقدوا مواقف الرئيس التركي المؤيّدة ضمنياً للاعتداءات على المنشآت النفطية في السعودية، إلى جانب دعمه التنظيمات الإرهابية المتطرفة كداعش وجماعة الإخوان.

وفي القضية الفلسطينية قدم ناشطون في "تويتر" تقارير وإحصائيات رسمية للدعم الذي تقدمه السعودية ودول أخرى لفلسطين على مرّ التاريخ يقابلها بيع كلام فقط يمارسه "أردوغان" تجاه هذه القضية، مكذّبين مزاعمه المكشوفة تجاه القضية الفلسطينية التي يستخدمها ورقة سياسية.

يذكر أن هاشتاق "أردوغان يكذب على العالم" قد بلغ الترند العالمي، وشهد تفاعلاً كبيراً حتى من ناشطين وحسابات داخل تركيا.