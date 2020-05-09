سيواصل غالبية الموظفين في "غوغل" و"فيسبوك" العمل من منازلهم، حتى نهاية العام، مع أن المجموعتين ستعيدان فتح مكاتبهما خلال الصيف، وفقا لتطور انتشار وباء كوفيد-19. وقال سوندار بيشاي رئيس مجلس إدارة "ألفابت"، الشركة الأم لـ"غوغل" لموظفيه، إنهم سيعملون من منازلهم على الأرجح حتى نهاية السنة، على ما أفادت معلومات أكدتها "غوغل". وبحسب فرانس برس تحدث بيشاي إلى الموظفين، الخميس، خلال جمعية عمومية أسبوعية عبر الإنترنت. وأوضح أن الأشخاص الذين يحتاجون العودة إلى المكتب يمكنهم ذلك، في يونيو أو يوليو، مع تطبيق إجراءات السلامة. وتوظف "ألفابت" أكثر من 100 ألف شخص في العالم. وفي نهاية أبريل، أوضحت المجموعة أن العمل عن بعد سيستمر حتى الأول من يونيو على الأقل، وأن العودة ستكون "على مراحل". وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن "فيسبوك" تعتمد النهج نفسه. وتنوي شبكة التواصل الاجتماعي العالمية إعادة فتح مكاتبها، اعتبارا من السادس من يوليو، لكن يمكن لكل الموظفين الراغبين بذلك مواصلة العمل من منازلهم حتى 2021. وكانت "فيسبوك" توظف 45 ألف شخص نهاية العام 2019 (يضاف إليهم آلاف العاملين لدى شركات متعاقدة معها من الباطن)، وتنوي توظيف عشرة آلاف شخص إضافي لتسريع تطوير منتجاتها وخدماتها، لاسيما تلك المتكيفة مع التباعد الاجتماعي. وأعلن رئيس مجلس إدارة "فيسبوك"، مارك زاكربرغ، الشهر الماضي، أن شركته لن تنظم أي تجمعات تزيد على خمسين شخصا قبل يوليو 2021، على أقرب تقدير.

"غوغل" و"فيسبوك" لموظفيهما: العمل بالمنزل حتى 2021 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-09 سيواصل غالبية الموظفين في "غوغل" و"فيسبوك" العمل من منازلهم، حتى نهاية العام، مع أن المجموعتين ستعيدان فتح مكاتبهما خلال الصيف، وفقا لتطور انتشار وباء كوفيد-19.



وقال سوندار بيشاي رئيس مجلس إدارة "ألفابت"، الشركة الأم لـ"غوغل" لموظفيه، إنهم سيعملون من منازلهم على الأرجح حتى نهاية السنة، على ما أفادت معلومات أكدتها "غوغل".



وبحسب فرانس برس تحدث بيشاي إلى الموظفين، الخميس، خلال جمعية عمومية أسبوعية عبر الإنترنت.



وأوضح أن الأشخاص الذين يحتاجون العودة إلى المكتب يمكنهم ذلك، في يونيو أو يوليو، مع تطبيق إجراءات السلامة.



وتوظف "ألفابت" أكثر من 100 ألف شخص في العالم.



وفي نهاية أبريل، أوضحت المجموعة أن العمل عن بعد سيستمر حتى الأول من يونيو على الأقل، وأن العودة ستكون "على مراحل".



وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن "فيسبوك" تعتمد النهج نفسه.



وتنوي شبكة التواصل الاجتماعي العالمية إعادة فتح مكاتبها، اعتبارا من السادس من يوليو، لكن يمكن لكل الموظفين الراغبين بذلك مواصلة العمل من منازلهم حتى 2021.



وكانت "فيسبوك" توظف 45 ألف شخص نهاية العام 2019 (يضاف إليهم آلاف العاملين لدى شركات متعاقدة معها من الباطن)، وتنوي توظيف عشرة آلاف شخص إضافي لتسريع تطوير منتجاتها وخدماتها، لاسيما تلك المتكيفة مع التباعد الاجتماعي.



وأعلن رئيس مجلس إدارة "فيسبوك"، مارك زاكربرغ، الشهر الماضي، أن شركته لن تنظم أي تجمعات تزيد على خمسين شخصا قبل يوليو 2021، على أقرب تقدير.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 02:11 PM

"غوغل" و"فيسبوك" لموظفيهما: العمل بالمنزل حتى 2021 ضمن الإجراءات الاحترازية ومخاوف انتشار فيروس كورونا





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سيواصل غالبية الموظفين في "غوغل" و"فيسبوك" العمل من منازلهم، حتى نهاية العام، مع أن المجموعتين ستعيدان فتح مكاتبهما خلال الصيف، وفقا لتطور انتشار وباء كوفيد-19.



وقال سوندار بيشاي رئيس مجلس إدارة "ألفابت"، الشركة الأم لـ"غوغل" لموظفيه، إنهم سيعملون من منازلهم على الأرجح حتى نهاية السنة، على ما أفادت معلومات أكدتها "غوغل".



وبحسب فرانس برس تحدث بيشاي إلى الموظفين، الخميس، خلال جمعية عمومية أسبوعية عبر الإنترنت.



وأوضح أن الأشخاص الذين يحتاجون العودة إلى المكتب يمكنهم ذلك، في يونيو أو يوليو، مع تطبيق إجراءات السلامة.



وتوظف "ألفابت" أكثر من 100 ألف شخص في العالم.



وفي نهاية أبريل، أوضحت المجموعة أن العمل عن بعد سيستمر حتى الأول من يونيو على الأقل، وأن العودة ستكون "على مراحل".



وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن "فيسبوك" تعتمد النهج نفسه.



وتنوي شبكة التواصل الاجتماعي العالمية إعادة فتح مكاتبها، اعتبارا من السادس من يوليو، لكن يمكن لكل الموظفين الراغبين بذلك مواصلة العمل من منازلهم حتى 2021.



وكانت "فيسبوك" توظف 45 ألف شخص نهاية العام 2019 (يضاف إليهم آلاف العاملين لدى شركات متعاقدة معها من الباطن)، وتنوي توظيف عشرة آلاف شخص إضافي لتسريع تطوير منتجاتها وخدماتها، لاسيما تلك المتكيفة مع التباعد الاجتماعي.



وأعلن رئيس مجلس إدارة "فيسبوك"، مارك زاكربرغ، الشهر الماضي، أن شركته لن تنظم أي تجمعات تزيد على خمسين شخصا قبل يوليو 2021، على أقرب تقدير.