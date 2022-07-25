نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في إدارة مختبر صحة البيئة اليوم حملة مكثفة على محالّ الخضار والفواكه بمدينة عرعر، حيث تم أخذ عينات من الأسواق، وبعد فحصها تبين وجود كميات من الفلفل البارد مستخدم في زراعتها مبيدات محظورة الاستخدام، والتي بلغت نحو 700 كيلوجرام وجرى إتلافها حسب الطرق المتبعة. تأتي تلك الحملة استمرارًا لحملة الرقابة البلدية، والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة، والتي تهدف إلى تكثيف الحملات الرقابية الصحية على المحالّ ذات العلاقة بالصحة العامة للتأكد من تطبيق كل الاشتراطات الصحية. وتستمر هذه الحملات بإشراف ومتابعة أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري؛ لتفعيل دور حملة الرقابة البلدية على مختلف محافظات منطقة الحدود الشمالية.

حملة مكثفة تتلف 700 كيلو فلفل في عرعر.. تعرف على السبب بندر الدغمي سبق 2019-07-23 نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في إدارة مختبر صحة البيئة اليوم حملة مكثفة على محالّ الخضار والفواكه بمدينة عرعر، حيث تم أخذ عينات من الأسواق، وبعد فحصها تبين وجود كميات من الفلفل البارد مستخدم في زراعتها مبيدات محظورة الاستخدام، والتي بلغت نحو 700 كيلوجرام وجرى إتلافها حسب الطرق المتبعة.

تأتي تلك الحملة استمرارًا لحملة الرقابة البلدية، والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة، والتي تهدف إلى تكثيف الحملات الرقابية الصحية على المحالّ ذات العلاقة بالصحة العامة للتأكد من تطبيق كل الاشتراطات الصحية.

وتستمر هذه الحملات بإشراف ومتابعة أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري؛ لتفعيل دور حملة الرقابة البلدية على مختلف محافظات منطقة الحدود الشمالية.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440 03:09 PM

حملة مكثفة تتلف 700 كيلو فلفل في عرعر.. تعرف على السبب نفذتها أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في إدارة مختبر صحة البيئة





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نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في إدارة مختبر صحة البيئة اليوم حملة مكثفة على محالّ الخضار والفواكه بمدينة عرعر، حيث تم أخذ عينات من الأسواق، وبعد فحصها تبين وجود كميات من الفلفل البارد مستخدم في زراعتها مبيدات محظورة الاستخدام، والتي بلغت نحو 700 كيلوجرام وجرى إتلافها حسب الطرق المتبعة.

تأتي تلك الحملة استمرارًا لحملة الرقابة البلدية، والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة، والتي تهدف إلى تكثيف الحملات الرقابية الصحية على المحالّ ذات العلاقة بالصحة العامة للتأكد من تطبيق كل الاشتراطات الصحية.

وتستمر هذه الحملات بإشراف ومتابعة أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري؛ لتفعيل دور حملة الرقابة البلدية على مختلف محافظات منطقة الحدود الشمالية.