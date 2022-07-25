النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حملة مكثفة تتلف 700 كيلو فلفل في عرعر.. تعرف على السبب

نفذتها أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في إدارة مختبر صحة البيئة

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في إدارة مختبر صحة البيئة اليوم حملة مكثفة على محالّ الخضار والفواكه بمدينة عرعر، حيث تم أخذ عينات من الأسواق، وبعد فحصها تبين وجود كميات من الفلفل البارد مستخدم في زراعتها مبيدات محظورة الاستخدام، والتي بلغت نحو 700 كيلوجرام وجرى إتلافها حسب الطرق المتبعة.
تأتي تلك الحملة استمرارًا لحملة الرقابة البلدية، والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة، والتي تهدف إلى تكثيف الحملات الرقابية الصحية على المحالّ ذات العلاقة بالصحة العامة للتأكد من تطبيق كل الاشتراطات الصحية.
وتستمر هذه الحملات بإشراف ومتابعة أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري؛ لتفعيل دور حملة الرقابة البلدية على مختلف محافظات منطقة الحدود الشمالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حملة مكثفة تتلف 700 كيلو فلفل في عرعر.. تعرف على السبب
سبق

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في إدارة مختبر صحة البيئة اليوم حملة مكثفة على محالّ الخضار والفواكه بمدينة عرعر، حيث تم أخذ عينات من الأسواق، وبعد فحصها تبين وجود كميات من الفلفل البارد مستخدم في زراعتها مبيدات محظورة الاستخدام، والتي بلغت نحو 700 كيلوجرام وجرى إتلافها حسب الطرق المتبعة.
تأتي تلك الحملة استمرارًا لحملة الرقابة البلدية، والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة، والتي تهدف إلى تكثيف الحملات الرقابية الصحية على المحالّ ذات العلاقة بالصحة العامة للتأكد من تطبيق كل الاشتراطات الصحية.
وتستمر هذه الحملات بإشراف ومتابعة أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري؛ لتفعيل دور حملة الرقابة البلدية على مختلف محافظات منطقة الحدود الشمالية.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
03:09 PM

حملة مكثفة تتلف 700 كيلو فلفل في عرعر.. تعرف على السبب

نفذتها أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في إدارة مختبر صحة البيئة

A A A
بندر الدغمي - عرعر
5
14,138

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في إدارة مختبر صحة البيئة اليوم حملة مكثفة على محالّ الخضار والفواكه بمدينة عرعر، حيث تم أخذ عينات من الأسواق، وبعد فحصها تبين وجود كميات من الفلفل البارد مستخدم في زراعتها مبيدات محظورة الاستخدام، والتي بلغت نحو 700 كيلوجرام وجرى إتلافها حسب الطرق المتبعة.
تأتي تلك الحملة استمرارًا لحملة الرقابة البلدية، والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة، والتي تهدف إلى تكثيف الحملات الرقابية الصحية على المحالّ ذات العلاقة بالصحة العامة للتأكد من تطبيق كل الاشتراطات الصحية.
وتستمر هذه الحملات بإشراف ومتابعة أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري؛ لتفعيل دور حملة الرقابة البلدية على مختلف محافظات منطقة الحدود الشمالية.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,109
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,285
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,191
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,145

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان
لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة