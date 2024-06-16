لبنان يسجل 9 إصابات جديدة بكورونا

ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 889

سجّل لبنان اليوم، تسع إصابات جديدة أثبتت مخبريًّا بفيروس "كورونا" المستجد؛ ست منها من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، والباقون من اللبنانيين الوافدين مؤخّرًا من الخارج؛ مما رفع عدد الإصابات إلى 1473 إصابة.



وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ24 الماضية شهدت إجراء 1142 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقرّ عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 32 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 889 حالة.