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"المطلق": تعيين "مفتيات" يرفع الحرج عن المشايخ في مسائل النساء الخاصة

قال: بعض فتياتنا هضمن الفقه وعندهن الخبرة الكافية في مثل هذه الأحكام الشرعية

جدد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، دعوته للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للاستعانة بمفتيات نساء؛ كي يرفعن الحرج عن العلماء والمشايخ في الإفتاء بمسائل النساء الحساسة وأمورهن الخاصة كالحيض وغيرها.

وقال "المطلق" في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية الأولى: "أتمنى أن تتعاون رئاسة الإفتاء مع نساء يفكّونا من هذه الأشياء التي لا نعرفها، وأيضاً يزيلون الحرج عنا في الفتاوى في الحيض وغيره؛ لأنهن أعرف بها منا، ونرجو أن ييسر الله مثل هذه الأمور، خصوصاً وأن جامعات الإمام محمد بن سعود والقصيم وأم القرى فيها من بناتنا من هضمن الفقه وعندهن الخبرة الكافية في مثل هذه الأحكام الشرعية، وأتمنى أن يشاركن ويرتفع الحرج عنا وعن السائلات"، مشيراً إلى أن المرأة عندما تسأل الشيخ تشعر بالحرج.

وعن حكم "البوتكس" و"الفيلر" وحقن الشفايف أفتى "المطلق" بجوازها؛ لأنها تعطي مظهر الشباب وتعيد الحيوية والنضارة للوجه، أما عن توريد الشفايف، فأوضح "المطلق" أنها إن كانت مثل الحمرة فهي جائزة، وأما إن كانت تحت الجلد فهي صعبة؛ لأنها تشبه الوشم.

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"المطلق": تعيين "مفتيات" يرفع الحرج عن المشايخ في مسائل النساء الخاصة
سبق

جدد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، دعوته للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للاستعانة بمفتيات نساء؛ كي يرفعن الحرج عن العلماء والمشايخ في الإفتاء بمسائل النساء الحساسة وأمورهن الخاصة كالحيض وغيرها.

وقال "المطلق" في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية الأولى: "أتمنى أن تتعاون رئاسة الإفتاء مع نساء يفكّونا من هذه الأشياء التي لا نعرفها، وأيضاً يزيلون الحرج عنا في الفتاوى في الحيض وغيره؛ لأنهن أعرف بها منا، ونرجو أن ييسر الله مثل هذه الأمور، خصوصاً وأن جامعات الإمام محمد بن سعود والقصيم وأم القرى فيها من بناتنا من هضمن الفقه وعندهن الخبرة الكافية في مثل هذه الأحكام الشرعية، وأتمنى أن يشاركن ويرتفع الحرج عنا وعن السائلات"، مشيراً إلى أن المرأة عندما تسأل الشيخ تشعر بالحرج.

وعن حكم "البوتكس" و"الفيلر" وحقن الشفايف أفتى "المطلق" بجوازها؛ لأنها تعطي مظهر الشباب وتعيد الحيوية والنضارة للوجه، أما عن توريد الشفايف، فأوضح "المطلق" أنها إن كانت مثل الحمرة فهي جائزة، وأما إن كانت تحت الجلد فهي صعبة؛ لأنها تشبه الوشم.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
02:09 PM

"المطلق": تعيين "مفتيات" يرفع الحرج عن المشايخ في مسائل النساء الخاصة

قال: بعض فتياتنا هضمن الفقه وعندهن الخبرة الكافية في مثل هذه الأحكام الشرعية

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عبدالحكيم شار - الرياض
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3,837

جدد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، دعوته للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للاستعانة بمفتيات نساء؛ كي يرفعن الحرج عن العلماء والمشايخ في الإفتاء بمسائل النساء الحساسة وأمورهن الخاصة كالحيض وغيرها.

وقال "المطلق" في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية الأولى: "أتمنى أن تتعاون رئاسة الإفتاء مع نساء يفكّونا من هذه الأشياء التي لا نعرفها، وأيضاً يزيلون الحرج عنا في الفتاوى في الحيض وغيره؛ لأنهن أعرف بها منا، ونرجو أن ييسر الله مثل هذه الأمور، خصوصاً وأن جامعات الإمام محمد بن سعود والقصيم وأم القرى فيها من بناتنا من هضمن الفقه وعندهن الخبرة الكافية في مثل هذه الأحكام الشرعية، وأتمنى أن يشاركن ويرتفع الحرج عنا وعن السائلات"، مشيراً إلى أن المرأة عندما تسأل الشيخ تشعر بالحرج.

وعن حكم "البوتكس" و"الفيلر" وحقن الشفايف أفتى "المطلق" بجوازها؛ لأنها تعطي مظهر الشباب وتعيد الحيوية والنضارة للوجه، أما عن توريد الشفايف، فأوضح "المطلق" أنها إن كانت مثل الحمرة فهي جائزة، وأما إن كانت تحت الجلد فهي صعبة؛ لأنها تشبه الوشم.

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