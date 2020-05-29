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ارتفاع عدد الحالات المتعافية إلى 57031 حالة

"الصحة" تعلن تسجيل 1581 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 81766

حصيلة كورونا في مكة اليوم.. 189 إصابة جديدة و628 متعافيًا

7 حالات وفاة ليبلغ إجمالي ضحايا الفيروس بها 206 أشخاص

شهدت مكة المكرمة اليوم، تسجيل 189 إصابة جديدة بالفيروس؛ وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

واحتلت العاصمة المقدسة المرتبة الثانية من بين مدن المملكة العربية السعودية من حيث عدد المتعافين من فيروس كورونا والحالات النشطة، بعد مدينة الرياض.

وتَضَمّن إجمالي عدد الحالات التي سجّلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم، 15167 حالة؛ منها 4212 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و206 حالات وفاة، بعد أن سجلت اليوم سبع وفيات جديدة.

وارتفع عدد حالات التعافي من كورونا في العاصمة المقدسة بعد أن سجلت اليوم 628 حالة تعاف جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 10749 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حصيلة كورونا في مكة اليوم.. 189 إصابة جديدة و628 متعافيًا
سبق

شهدت مكة المكرمة اليوم، تسجيل 189 إصابة جديدة بالفيروس؛ وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

واحتلت العاصمة المقدسة المرتبة الثانية من بين مدن المملكة العربية السعودية من حيث عدد المتعافين من فيروس كورونا والحالات النشطة، بعد مدينة الرياض.

وتَضَمّن إجمالي عدد الحالات التي سجّلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم، 15167 حالة؛ منها 4212 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و206 حالات وفاة، بعد أن سجلت اليوم سبع وفيات جديدة.

وارتفع عدد حالات التعافي من كورونا في العاصمة المقدسة بعد أن سجلت اليوم 628 حالة تعاف جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 10749 حالة.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
04:23 PM

حصيلة كورونا في مكة اليوم.. 189 إصابة جديدة و628 متعافيًا

7 حالات وفاة ليبلغ إجمالي ضحايا الفيروس بها 206 أشخاص

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,199

شهدت مكة المكرمة اليوم، تسجيل 189 إصابة جديدة بالفيروس؛ وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

واحتلت العاصمة المقدسة المرتبة الثانية من بين مدن المملكة العربية السعودية من حيث عدد المتعافين من فيروس كورونا والحالات النشطة، بعد مدينة الرياض.

وتَضَمّن إجمالي عدد الحالات التي سجّلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم، 15167 حالة؛ منها 4212 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و206 حالات وفاة، بعد أن سجلت اليوم سبع وفيات جديدة.

وارتفع عدد حالات التعافي من كورونا في العاصمة المقدسة بعد أن سجلت اليوم 628 حالة تعاف جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 10749 حالة.

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