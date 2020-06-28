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من ألمانيا لكوريا مروراً بالتشيك وبلغاريا.. هنا تطورات كورونا في 5 دول

إجمالي الإصابات بالفيروس في كازاخستان بلغ 20780 والوفيات 173

أعلنت ألمانيا 256 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة.

وأفاد معهد "روبرت كوخ" في مؤتمر صحفي، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 193.499 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8.957 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 177.700 حالة.

وفي كازاخستان سجلت اليوم 461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسبع وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخستانية، في بيان، أن إجمالي عدد الإصابة بالفيروس بلغ 20780، فيما بلغت حصيلة الوفيات 173 حالة.

وفي بلغاريا، أعلنت السلطات الصحية أنها خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت 112 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد مركز العمليات البلغاري، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4625 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 216 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2475 حالة.

كما سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12715 حالة.

وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان لها، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة لتستقر حصيلة الوفيات عند 282.

وفي براغ، أعلنت التشيك، اليوم، تسجيل 260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل عدد الإصابات إلى 11298 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة في جمهورية التشيك في بيان لها، أن حالات الوفاة بلغت 347 وفاة حتى الآن.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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من ألمانيا لكوريا مروراً بالتشيك وبلغاريا.. هنا تطورات كورونا في 5 دول
سبق

أعلنت ألمانيا 256 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة.

وأفاد معهد "روبرت كوخ" في مؤتمر صحفي، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 193.499 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8.957 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 177.700 حالة.

وفي كازاخستان سجلت اليوم 461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسبع وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخستانية، في بيان، أن إجمالي عدد الإصابة بالفيروس بلغ 20780، فيما بلغت حصيلة الوفيات 173 حالة.

وفي بلغاريا، أعلنت السلطات الصحية أنها خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت 112 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد مركز العمليات البلغاري، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4625 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 216 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2475 حالة.

كما سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12715 حالة.

وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان لها، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة لتستقر حصيلة الوفيات عند 282.

وفي براغ، أعلنت التشيك، اليوم، تسجيل 260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل عدد الإصابات إلى 11298 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة في جمهورية التشيك في بيان لها، أن حالات الوفاة بلغت 347 وفاة حتى الآن.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
12:47 PM

من ألمانيا لكوريا مروراً بالتشيك وبلغاريا.. هنا تطورات كورونا في 5 دول

إجمالي الإصابات بالفيروس في كازاخستان بلغ 20780 والوفيات 173

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت ألمانيا 256 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة.

وأفاد معهد "روبرت كوخ" في مؤتمر صحفي، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 193.499 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8.957 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 177.700 حالة.

وفي كازاخستان سجلت اليوم 461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسبع وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخستانية، في بيان، أن إجمالي عدد الإصابة بالفيروس بلغ 20780، فيما بلغت حصيلة الوفيات 173 حالة.

وفي بلغاريا، أعلنت السلطات الصحية أنها خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت 112 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد مركز العمليات البلغاري، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4625 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 216 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2475 حالة.

كما سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12715 حالة.

وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان لها، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة لتستقر حصيلة الوفيات عند 282.

وفي براغ، أعلنت التشيك، اليوم، تسجيل 260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل عدد الإصابات إلى 11298 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة في جمهورية التشيك في بيان لها، أن حالات الوفاة بلغت 347 وفاة حتى الآن.

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