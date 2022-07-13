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"الغبرة" تضرب سماء جازان.. عواصف رملية تحدّ من مستوى الرؤية الأفقية

تنبيه قائدي المركبات وسالكي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر

تشهد منطقة جازان حاليًا هبوب عواصف رملية نشطة تغطي سماء المنطقة، وتحدّ من مستوى الرؤية الأفقية, وذلك منذ منتصف نهار اليوم فيما يعرف محليا باسم "الغبرة".
وأكملت الإدارات المعنية في المنطقة التنسيق لمواجهة تداعيات العواصف الرملية من خلال تنسيق العمل بينها لتنفيذ الخطط الموضوعة أثناء هبوب العواصف الرملية عبر إطلاق التحذيرات والعمل على الحد من الحوادث التي تقع في مثل هذه الحالات, وخاصة تنبيه قائدي المركبات وسالكي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف المناخية التي يقلّ فيها مستوى الرؤية.

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"الغبرة" تضرب سماء جازان.. عواصف رملية تحدّ من مستوى الرؤية الأفقية
سبق

تشهد منطقة جازان حاليًا هبوب عواصف رملية نشطة تغطي سماء المنطقة، وتحدّ من مستوى الرؤية الأفقية, وذلك منذ منتصف نهار اليوم فيما يعرف محليا باسم "الغبرة".
وأكملت الإدارات المعنية في المنطقة التنسيق لمواجهة تداعيات العواصف الرملية من خلال تنسيق العمل بينها لتنفيذ الخطط الموضوعة أثناء هبوب العواصف الرملية عبر إطلاق التحذيرات والعمل على الحد من الحوادث التي تقع في مثل هذه الحالات, وخاصة تنبيه قائدي المركبات وسالكي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف المناخية التي يقلّ فيها مستوى الرؤية.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
04:41 PM

"الغبرة" تضرب سماء جازان.. عواصف رملية تحدّ من مستوى الرؤية الأفقية

تنبيه قائدي المركبات وسالكي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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تشهد منطقة جازان حاليًا هبوب عواصف رملية نشطة تغطي سماء المنطقة، وتحدّ من مستوى الرؤية الأفقية, وذلك منذ منتصف نهار اليوم فيما يعرف محليا باسم "الغبرة".
وأكملت الإدارات المعنية في المنطقة التنسيق لمواجهة تداعيات العواصف الرملية من خلال تنسيق العمل بينها لتنفيذ الخطط الموضوعة أثناء هبوب العواصف الرملية عبر إطلاق التحذيرات والعمل على الحد من الحوادث التي تقع في مثل هذه الحالات, وخاصة تنبيه قائدي المركبات وسالكي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف المناخية التي يقلّ فيها مستوى الرؤية.

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