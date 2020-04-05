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صورتان بينهما 74 عامًا.. "العمري" يكشف تفاصيلهما لـ"سبق"

التقطها الرحالة البريطاني ويلفرد ثيسجر في 19 إبريل 1946

صورتان للمواطن محمد بن ظافر آل مانع العمري الشهير بـ"معتوق"، بينهما 74 سنة، الأولى التقطها الرحالة البريطاني ويلفرد ثيسجر في 19 إبريل 1946 يظهر فيها "العمري" وعمره 13 عامًا واقفًا إلى جانب شقيقته الصغرى في قريتهما "الشخيين" ببني عمرو، شمال محافظة النماص، والصورة الثانية تم التقاطها أمام منزله هذا العام.

تفصيلاً؛ قال المواطن مرعي العمري لـ"سبق"، إن والده "محمد" يبلغ من العمر 88 عامًا، وهو والد الشهيد المقدم مظلي "سعيد بن معتوق العمري"، الذي اُستشهد على الحدود الجنوبية للوطن عام 2009 م، مضيفًا أن والده أخبره بأنه تم تصويره من قِبل أجنبي يدعى ويلفرد.

وتابع العمري: اتسمت حياتهم حينها بالفقر والجوع، فيما أكد أن عمته التي ظهرت مع والده بالصورة- توفيت غفر الله لها-.

النماص

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صورتان بينهما 74 عامًا.. "العمري" يكشف تفاصيلهما لـ"سبق"
سبق

صورتان للمواطن محمد بن ظافر آل مانع العمري الشهير بـ"معتوق"، بينهما 74 سنة، الأولى التقطها الرحالة البريطاني ويلفرد ثيسجر في 19 إبريل 1946 يظهر فيها "العمري" وعمره 13 عامًا واقفًا إلى جانب شقيقته الصغرى في قريتهما "الشخيين" ببني عمرو، شمال محافظة النماص، والصورة الثانية تم التقاطها أمام منزله هذا العام.

تفصيلاً؛ قال المواطن مرعي العمري لـ"سبق"، إن والده "محمد" يبلغ من العمر 88 عامًا، وهو والد الشهيد المقدم مظلي "سعيد بن معتوق العمري"، الذي اُستشهد على الحدود الجنوبية للوطن عام 2009 م، مضيفًا أن والده أخبره بأنه تم تصويره من قِبل أجنبي يدعى ويلفرد.

وتابع العمري: اتسمت حياتهم حينها بالفقر والجوع، فيما أكد أن عمته التي ظهرت مع والده بالصورة- توفيت غفر الله لها-.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
12:17 AM

صورتان بينهما 74 عامًا.. "العمري" يكشف تفاصيلهما لـ"سبق"

التقطها الرحالة البريطاني ويلفرد ثيسجر في 19 إبريل 1946

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سويد الحارثي - النماص
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صورتان للمواطن محمد بن ظافر آل مانع العمري الشهير بـ"معتوق"، بينهما 74 سنة، الأولى التقطها الرحالة البريطاني ويلفرد ثيسجر في 19 إبريل 1946 يظهر فيها "العمري" وعمره 13 عامًا واقفًا إلى جانب شقيقته الصغرى في قريتهما "الشخيين" ببني عمرو، شمال محافظة النماص، والصورة الثانية تم التقاطها أمام منزله هذا العام.

تفصيلاً؛ قال المواطن مرعي العمري لـ"سبق"، إن والده "محمد" يبلغ من العمر 88 عامًا، وهو والد الشهيد المقدم مظلي "سعيد بن معتوق العمري"، الذي اُستشهد على الحدود الجنوبية للوطن عام 2009 م، مضيفًا أن والده أخبره بأنه تم تصويره من قِبل أجنبي يدعى ويلفرد.

وتابع العمري: اتسمت حياتهم حينها بالفقر والجوع، فيما أكد أن عمته التي ظهرت مع والده بالصورة- توفيت غفر الله لها-.

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