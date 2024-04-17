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شاهد .. مصادرة 870 كيس "تنباك" بعد دهم موقعين مخالفين بوادي الدواسر

تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى على المخالفات

تمكنت بلدية محافظة وادي الدواسر، أثناء جولات رقابية قامت بها مع الجهات الأمنية، من كشف مصانع بدائية لصناعة وتوزيع التنباك، حيث قامت بمصادرة ما لديها، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى على المخالفات.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة صالح بن جري السليس، أن البلدية تابعت ورصدت المصنعين، حيث داهمت صباحاً مصنعاً صادرت منه 135 كيساً جاهزاً للبيع، وداهمت في المساء من اليوم نفسه مصنعاً آخر وجد لديه 735 كيساً، بالإضافة الى نشارة خشب، ودقيق حبوب غذائي منتهي الصلاحية تستخدم في صناعة "التنباك".

وأضاف "السليس"، أن تلك المتابعة والمراقبة والمداهمة تأتي ضمن حملة الرقابة التي تقوم بها البلدية على مدار الساعة، وأنها ستكون مستمرة بشكل يومي ولن تتهاون البلدية في تطبيق النظام كما ستكون الغرامة بالحد الأعلى من لائحة الجزاءات والغرامات.‬

‫فيما حث "السليس" الجميع على التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على الرقم الموحد 940 على مدار الساعة، وعبر حسابات البلدية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.‬

بلدية وادي الدواسر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. مصادرة 870 كيس "تنباك" بعد دهم موقعين مخالفين بوادي الدواسر
سبق

تمكنت بلدية محافظة وادي الدواسر، أثناء جولات رقابية قامت بها مع الجهات الأمنية، من كشف مصانع بدائية لصناعة وتوزيع التنباك، حيث قامت بمصادرة ما لديها، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى على المخالفات.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة صالح بن جري السليس، أن البلدية تابعت ورصدت المصنعين، حيث داهمت صباحاً مصنعاً صادرت منه 135 كيساً جاهزاً للبيع، وداهمت في المساء من اليوم نفسه مصنعاً آخر وجد لديه 735 كيساً، بالإضافة الى نشارة خشب، ودقيق حبوب غذائي منتهي الصلاحية تستخدم في صناعة "التنباك".

وأضاف "السليس"، أن تلك المتابعة والمراقبة والمداهمة تأتي ضمن حملة الرقابة التي تقوم بها البلدية على مدار الساعة، وأنها ستكون مستمرة بشكل يومي ولن تتهاون البلدية في تطبيق النظام كما ستكون الغرامة بالحد الأعلى من لائحة الجزاءات والغرامات.‬

‫فيما حث "السليس" الجميع على التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على الرقم الموحد 940 على مدار الساعة، وعبر حسابات البلدية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.‬

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
09:58 PM

شاهد .. مصادرة 870 كيس "تنباك" بعد دهم موقعين مخالفين بوادي الدواسر

تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى على المخالفات

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
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2,396

تمكنت بلدية محافظة وادي الدواسر، أثناء جولات رقابية قامت بها مع الجهات الأمنية، من كشف مصانع بدائية لصناعة وتوزيع التنباك، حيث قامت بمصادرة ما لديها، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى على المخالفات.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة صالح بن جري السليس، أن البلدية تابعت ورصدت المصنعين، حيث داهمت صباحاً مصنعاً صادرت منه 135 كيساً جاهزاً للبيع، وداهمت في المساء من اليوم نفسه مصنعاً آخر وجد لديه 735 كيساً، بالإضافة الى نشارة خشب، ودقيق حبوب غذائي منتهي الصلاحية تستخدم في صناعة "التنباك".

وأضاف "السليس"، أن تلك المتابعة والمراقبة والمداهمة تأتي ضمن حملة الرقابة التي تقوم بها البلدية على مدار الساعة، وأنها ستكون مستمرة بشكل يومي ولن تتهاون البلدية في تطبيق النظام كما ستكون الغرامة بالحد الأعلى من لائحة الجزاءات والغرامات.‬

‫فيما حث "السليس" الجميع على التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على الرقم الموحد 940 على مدار الساعة، وعبر حسابات البلدية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.‬

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