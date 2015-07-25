النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1194 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1164 خلال الـ24 ساعة الماضية

متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان

مهاجمة مقر لحزب النهضة جنوب البلاد

تظاهر مئات المحتجين في العاصمة التونسية وعدة مدن أخرى، اليوم (الأحد) مطالبين الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان مع تزايد انتشار فيروس كورونا وزيادة المصاعب الاقتصادية.

واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة ورددوا هتافات تطالب باستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وحل البرلمان، في العاصمة تونس وقرب مقر البرلمان بباردو.

وخرج مئات المتظاهرين أيضاً في قفصة وسيدي بوزيد والمنستير ونابل وصفاقس وتوزر، وفقاً لـ"رويترز".

وأظهر فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي محتجين يقتحمون مقر حزب النهضة في مدينة توزر بجنوب تونس.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان
سبق

تظاهر مئات المحتجين في العاصمة التونسية وعدة مدن أخرى، اليوم (الأحد) مطالبين الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان مع تزايد انتشار فيروس كورونا وزيادة المصاعب الاقتصادية.

واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة ورددوا هتافات تطالب باستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وحل البرلمان، في العاصمة تونس وقرب مقر البرلمان بباردو.

وخرج مئات المتظاهرين أيضاً في قفصة وسيدي بوزيد والمنستير ونابل وصفاقس وتوزر، وفقاً لـ"رويترز".

وأظهر فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي محتجين يقتحمون مقر حزب النهضة في مدينة توزر بجنوب تونس.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
05:20 PM
اخر تعديل
25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
05:56 PM

متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان

مهاجمة مقر لحزب النهضة جنوب البلاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
281

تظاهر مئات المحتجين في العاصمة التونسية وعدة مدن أخرى، اليوم (الأحد) مطالبين الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان مع تزايد انتشار فيروس كورونا وزيادة المصاعب الاقتصادية.

واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة ورددوا هتافات تطالب باستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وحل البرلمان، في العاصمة تونس وقرب مقر البرلمان بباردو.

وخرج مئات المتظاهرين أيضاً في قفصة وسيدي بوزيد والمنستير ونابل وصفاقس وتوزر، وفقاً لـ"رويترز".

وأظهر فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي محتجين يقتحمون مقر حزب النهضة في مدينة توزر بجنوب تونس.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,090
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,152
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,480
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,970

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة