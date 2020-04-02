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عيادات طبية متنقلة لخدمة الـ6 أحياء بمكة المعزولة

خصّصتها لجنة الطوارئ بإمارة المنطقة

خصّصت لجنة الطوارئ بإمارة منطقة مكة، عيادات طبية متنقلة للأحياء المعزولة بالعاصمة المقدسة.

وأوضحت الإمارة أنه بتوجيه لجنة الطوارئ بإمارة منطقة مكة المكرمة؛ فقد تم تخصيص عيادات طبية متنقلة لخدمة سكان أحياء العاصمة المقدسة المعزولة بسبب ‎منع التجول احترازيًّا للحد من انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن الأحياء التي تم عزلها بمكة المكرمة صحياً؛ هي: النكاسة والمسفلة وحوش بكر والحجون والمصافي، وأجباد.

عبدالرزاق البجالي مكة المكرمة هادي العصيمي مكة المكرمة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عيادات طبية متنقلة لخدمة الـ6 أحياء بمكة المعزولة
سبق

خصّصت لجنة الطوارئ بإمارة منطقة مكة، عيادات طبية متنقلة للأحياء المعزولة بالعاصمة المقدسة.

وأوضحت الإمارة أنه بتوجيه لجنة الطوارئ بإمارة منطقة مكة المكرمة؛ فقد تم تخصيص عيادات طبية متنقلة لخدمة سكان أحياء العاصمة المقدسة المعزولة بسبب ‎منع التجول احترازيًّا للحد من انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن الأحياء التي تم عزلها بمكة المكرمة صحياً؛ هي: النكاسة والمسفلة وحوش بكر والحجون والمصافي، وأجباد.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
06:22 PM

عيادات طبية متنقلة لخدمة الـ6 أحياء بمكة المعزولة

خصّصتها لجنة الطوارئ بإمارة المنطقة

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مجموعة من المحررين - مكة المكرمة
5
1,843

خصّصت لجنة الطوارئ بإمارة منطقة مكة، عيادات طبية متنقلة للأحياء المعزولة بالعاصمة المقدسة.

وأوضحت الإمارة أنه بتوجيه لجنة الطوارئ بإمارة منطقة مكة المكرمة؛ فقد تم تخصيص عيادات طبية متنقلة لخدمة سكان أحياء العاصمة المقدسة المعزولة بسبب ‎منع التجول احترازيًّا للحد من انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن الأحياء التي تم عزلها بمكة المكرمة صحياً؛ هي: النكاسة والمسفلة وحوش بكر والحجون والمصافي، وأجباد.

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