الأردن تدين الهجوم العسكري الذي تشنّه تركيا على مناطق بشمال سوريا

طالبت بوقف هجومها فورًا وحل جميع القضايا بالحوار والشرعية الدولية

دانت الحكومة الأردنية، أمس الأربعاء, الهجوم العسكري الذي تشنّه تركيا على مناطق بشمال شرق سوريا، مؤكدة رفضها أي انتقاص من سيادة سوريا وتهديد وحدتها.

وفي التفاصيل، طالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، تركيا بوقف هجومها على الجمهورية العربية السورية فورًا، وحل جميع القضايا عبر الحوار وفِي إطار الشرعية الدولية.

وقال الوزير الأردني، الذي يرأس بجانب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغاريني في برشلونة الدورة الرابعة للمنتدى المتوسطي التي ستكون الأزمة السورية على أجندتها : "نؤكد أن حل الأزمة السورية سياسيًا بما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وحقوق مواطنيها ويخلصها من الإرهاب وخطره هو سبيل تحقيق الأمن لسوريا وجوارها".