بعد سقوط البقرة بمدرسة جبال الحشر.. الأهالي: ماذا لو كانت سيارة؟

قالوا إن الوضع ينذر بخطورة ويجب تعزيز مستوى السلامة للطالبات

أكد أهالٍ من جبال الحشر بمنطقة جازان أن واقعة سقوط البقرة من سقف فناء المدرسة بجبال الحشر، اليوم الأربعاء، إنذار للمسؤولين حتى يستعجلوا وضع عمل سياج حماية للمدرسة على الطريق الذي يعلوها لحين انتقال المدرسة لمبنى حكومي آمن.

وفي التفاصيل، قال الأهالي إن الطريق العام في جبال الحشر يعلو المدرسة بمسافة بسيطة وأي انحراف لسيارة ستستقر داخل المدرسة وقد توقع ضحايا، مشيرين إلى أن واقعة سقوط البقرة مرت بسلام ولكن ماذا لو كانت سيارة وما الذي ستبرر به وزارة التعليم بعد ذلك ؟!

وطالب الأهالي بتعزيز مستوى السلامة للطالبات في تلك المدرسة إذ إن الوضع الحالي ينذر بخطورة على الطالبات مناشدين الجهة المسؤولة والتعليم اتخاذ التدابير اللازمة بأسرع وقت ممكن.

وكانت قد سقطت بقرة من سقف مدرسة بنات في "جبال الحشر" بمحافظة الداير إلى داخل فناء المدرسة، ونجت من جراء سقوطها مجموعة من الطالبات بأعجوبة.

وكشفت التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، أن البقرة نزلت من الطريق الذي يعلو المدرسة، وسقطت على سقف مكون من "شينكو"، واخترقته وصولاً إلى فناء المدرسة، ونجت منها الطالبات.

وكشفت المعلومات عن مطالبات بتحسين وضع المدرسة المستأجرة أو الانتقال لمبنى حكومي.