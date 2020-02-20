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جراح "أردوغان" تتعمق في إدلب.. مقتل جنديين تركيين في غارة للنظام السوري

أسفرت عن إصابة 5 عسكريين آخرين

قتل جنديان تركيان وأصيب خمسة آخرون اليوم (الخميس)، في غارة جوية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وفق ما ذكرت أنقرة متهمة طيران نظام بشار الأسد بتنفيذها.

وأشارت وزارة الخارجية التركية في بيان أوردته "فرانس 24" أن الجيش التركي رد على القصف.

ومن شأن الهجوم أن يزيد التوتر في هذه المنطقة بين القوات التركية والنظام السوري المدعوم من موسكو.

وتفاقم الوضع منذ مقتل جنود أتراك مطلع الشهر الحالي بقصف مدفعي للنظام السوري على هذه المنطقة، وتعمق نتائج الهجوم الجديد من جراح نظام الرئيس رجب طيب أرودوغان في إدلب.

الرئيس التركي سوريا إدلب الجيش التركي

الرئيسية/ أخبار العالم

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جراح "أردوغان" تتعمق في إدلب.. مقتل جنديين تركيين في غارة للنظام السوري
سبق

قتل جنديان تركيان وأصيب خمسة آخرون اليوم (الخميس)، في غارة جوية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وفق ما ذكرت أنقرة متهمة طيران نظام بشار الأسد بتنفيذها.

وأشارت وزارة الخارجية التركية في بيان أوردته "فرانس 24" أن الجيش التركي رد على القصف.

ومن شأن الهجوم أن يزيد التوتر في هذه المنطقة بين القوات التركية والنظام السوري المدعوم من موسكو.

وتفاقم الوضع منذ مقتل جنود أتراك مطلع الشهر الحالي بقصف مدفعي للنظام السوري على هذه المنطقة، وتعمق نتائج الهجوم الجديد من جراح نظام الرئيس رجب طيب أرودوغان في إدلب.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
09:15 PM

جراح "أردوغان" تتعمق في إدلب.. مقتل جنديين تركيين في غارة للنظام السوري

أسفرت عن إصابة 5 عسكريين آخرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,931

قتل جنديان تركيان وأصيب خمسة آخرون اليوم (الخميس)، في غارة جوية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وفق ما ذكرت أنقرة متهمة طيران نظام بشار الأسد بتنفيذها.

وأشارت وزارة الخارجية التركية في بيان أوردته "فرانس 24" أن الجيش التركي رد على القصف.

ومن شأن الهجوم أن يزيد التوتر في هذه المنطقة بين القوات التركية والنظام السوري المدعوم من موسكو.

وتفاقم الوضع منذ مقتل جنود أتراك مطلع الشهر الحالي بقصف مدفعي للنظام السوري على هذه المنطقة، وتعمق نتائج الهجوم الجديد من جراح نظام الرئيس رجب طيب أرودوغان في إدلب.

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