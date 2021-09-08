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العين يسدّد كامل مبلغ الكفاءة المالية.. وينتظر الشهادة

أعلنت إدارة نادي العين‬⁩، اليوم الأربعاء، عن سداد كامل مبلغ الكفاءة المالية من قبل رئيس النادي السابق مازن بن رداد، وتم رفع كافة الأوراق للجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

‏ووعدت الإدارة العيناوية جماهير النادي بمواصلة الجهود للظهور المشرف هذا الموسم، والمحافظة على المكتسبات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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العين يسدّد كامل مبلغ الكفاءة المالية.. وينتظر الشهادة
سبق

أعلنت إدارة نادي العين‬⁩، اليوم الأربعاء، عن سداد كامل مبلغ الكفاءة المالية من قبل رئيس النادي السابق مازن بن رداد، وتم رفع كافة الأوراق للجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

‏ووعدت الإدارة العيناوية جماهير النادي بمواصلة الجهود للظهور المشرف هذا الموسم، والمحافظة على المكتسبات.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
04:28 PM

العين يسدّد كامل مبلغ الكفاءة المالية.. وينتظر الشهادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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أعلنت إدارة نادي العين‬⁩، اليوم الأربعاء، عن سداد كامل مبلغ الكفاءة المالية من قبل رئيس النادي السابق مازن بن رداد، وتم رفع كافة الأوراق للجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

‏ووعدت الإدارة العيناوية جماهير النادي بمواصلة الجهود للظهور المشرف هذا الموسم، والمحافظة على المكتسبات.

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