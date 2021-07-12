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"رويترز": الحوثيون يوافقون على السماح للأمم المتحدة بفحص ناقلة النفط "صافر"

مجلس الأمن يعقد جلسة بشأنها الأربعاء

نقلت "رويترز" عن مصدرين مطلعين في بالأمم المتحدة، اليوم (الأحد)، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية وافقت على السماح للأمم المتحدة بالصعود إلى ناقلة النفط "صافر" التي يُخشى أن تتسبب في كارثة بيئية قبالة الساحل اليمني في البحر الأحمر.

وذكر المصدران أن المتمردين الحوثيين الموالين لإيران بعثوا برسالة تتضمن الموافقة على صعود فريق تقني من الأمم المتحدة إلى الناقلة صافر.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعًا الأربعاء المقبل لبحث مشكلة الناقلة صافر.

وكانت الأمم المتحدة قد أعربت في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن قلقها البالغ بعد أن تسربت المياه إلى غرفة المحركات بالناقلة صافر التي تحمل 1.1 مليون برميل من النفط الخام والعالقة في مرفأ رأس عيسى النفطي بالبحر الأحمر منذ أكثر من خمس سنوات.

الأمم المتحدة ناقلة النفط صافر

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"رويترز": الحوثيون يوافقون على السماح للأمم المتحدة بفحص ناقلة النفط "صافر"
سبق

نقلت "رويترز" عن مصدرين مطلعين في بالأمم المتحدة، اليوم (الأحد)، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية وافقت على السماح للأمم المتحدة بالصعود إلى ناقلة النفط "صافر" التي يُخشى أن تتسبب في كارثة بيئية قبالة الساحل اليمني في البحر الأحمر.

وذكر المصدران أن المتمردين الحوثيين الموالين لإيران بعثوا برسالة تتضمن الموافقة على صعود فريق تقني من الأمم المتحدة إلى الناقلة صافر.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعًا الأربعاء المقبل لبحث مشكلة الناقلة صافر.

وكانت الأمم المتحدة قد أعربت في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن قلقها البالغ بعد أن تسربت المياه إلى غرفة المحركات بالناقلة صافر التي تحمل 1.1 مليون برميل من النفط الخام والعالقة في مرفأ رأس عيسى النفطي بالبحر الأحمر منذ أكثر من خمس سنوات.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
02:35 PM

"رويترز": الحوثيون يوافقون على السماح للأمم المتحدة بفحص ناقلة النفط "صافر"

مجلس الأمن يعقد جلسة بشأنها الأربعاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن مصدرين مطلعين في بالأمم المتحدة، اليوم (الأحد)، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية وافقت على السماح للأمم المتحدة بالصعود إلى ناقلة النفط "صافر" التي يُخشى أن تتسبب في كارثة بيئية قبالة الساحل اليمني في البحر الأحمر.

وذكر المصدران أن المتمردين الحوثيين الموالين لإيران بعثوا برسالة تتضمن الموافقة على صعود فريق تقني من الأمم المتحدة إلى الناقلة صافر.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعًا الأربعاء المقبل لبحث مشكلة الناقلة صافر.

وكانت الأمم المتحدة قد أعربت في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن قلقها البالغ بعد أن تسربت المياه إلى غرفة المحركات بالناقلة صافر التي تحمل 1.1 مليون برميل من النفط الخام والعالقة في مرفأ رأس عيسى النفطي بالبحر الأحمر منذ أكثر من خمس سنوات.

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