لم يكتفِ بطعنه ودهسه بالسيارة فحرق جثته.. شرع الله ينفذ في قاتل "الهذلي"

أقدم موسى بن عايض بن معوض المسعودي على قتل عزام بن سلمان بن باخت السعيدي الهذلي -سعوديي الجنسية- وذلك باستدراجه وطعنه بسكين ودهسه بالسيارة مما أدى إلى وفاته ومن ثم قيامه بحرق جثته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني موسى بن عايض بن معوض المسعودي -سعودي الجنسية- اليوم الخميس 4/ 2/ 1441 هـ في مدينة مكة المكرمة بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.
أقدم موسى بن عايض بن معوض المسعودي على قتل عزام بن سلمان بن باخت السعيدي الهذلي -سعوديي الجنسية- وذلك باستدراجه وطعنه بسكين ودهسه بالسيارة مما أدى إلى وفاته ومن ثم قيامه بحرق جثته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني موسى بن عايض بن معوض المسعودي -سعودي الجنسية- اليوم الخميس 4/ 2/ 1441 هـ في مدينة مكة المكرمة بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.
03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
01:25 PM
لم يكتفِ بطعنه ودهسه بالسيارة فحرق جثته.. شرع الله ينفذ في قاتل "الهذلي"
"الجزائية "حكمت بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلة وأيد الحكم من الاستئناف
أقدم موسى بن عايض بن معوض المسعودي على قتل عزام بن سلمان بن باخت السعيدي الهذلي -سعوديي الجنسية- وذلك باستدراجه وطعنه بسكين ودهسه بالسيارة مما أدى إلى وفاته ومن ثم قيامه بحرق جثته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني موسى بن عايض بن معوض المسعودي -سعودي الجنسية- اليوم الخميس 4/ 2/ 1441 هـ في مدينة مكة المكرمة بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.