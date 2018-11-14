أعلن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" محمد السديري عن موافقة الصندوق على إنشاء أكاديمية لإعداد قيادات وكفاءات سعودية واعدة في القطاع الخاص وتطوير القيادات الحالية، مبيناً أن ذلك يأتي للإسهام في التوطين النوعي للوظائف القيادية في مختلف القطاعات.
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صندوق تنمية الموارد البشرية يوافق على إنشاء أكاديمية لإعداد قيادات وكفاءات سعودية
أعلن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" محمد السديري عن موافقة الصندوق على إنشاء أكاديمية لإعداد قيادات وكفاءات سعودية واعدة في القطاع الخاص وتطوير القيادات الحالية، مبيناً أن ذلك يأتي للإسهام في التوطين النوعي للوظائف القيادية في مختلف القطاعات.
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صندوق تنمية الموارد البشرية يوافق على إنشاء أكاديمية لإعداد قيادات وكفاءات سعوديةعبدالله البرقاوي سبق 2018-11-14
14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
06:46 PM
صندوق تنمية الموارد البشرية يوافق على إنشاء أكاديمية لإعداد قيادات وكفاءات سعودية
أعلن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" محمد السديري عن موافقة الصندوق على إنشاء أكاديمية لإعداد قيادات وكفاءات سعودية واعدة في القطاع الخاص وتطوير القيادات الحالية، مبيناً أن ذلك يأتي للإسهام في التوطين النوعي للوظائف القيادية في مختلف القطاعات.
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