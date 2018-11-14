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صندوق تنمية الموارد البشرية يوافق على إنشاء أكاديمية لإعداد قيادات وكفاءات سعودية

أعلن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" محمد السديري عن موافقة الصندوق ‏‫على إنشاء أكاديمية لإعداد قيادات وكفاءات سعودية واعدة في القطاع الخاص وتطوير القيادات الحالية، مبيناً أن ذلك يأتي للإسهام في التوطين النوعي للوظائف القيادية في مختلف القطاعات.

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صندوق تنمية الموارد البشرية يوافق على إنشاء أكاديمية لإعداد قيادات وكفاءات سعودية
سبق

أعلن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" محمد السديري عن موافقة الصندوق ‏‫على إنشاء أكاديمية لإعداد قيادات وكفاءات سعودية واعدة في القطاع الخاص وتطوير القيادات الحالية، مبيناً أن ذلك يأتي للإسهام في التوطين النوعي للوظائف القيادية في مختلف القطاعات.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
06:46 PM

صندوق تنمية الموارد البشرية يوافق على إنشاء أكاديمية لإعداد قيادات وكفاءات سعودية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أعلن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" محمد السديري عن موافقة الصندوق ‏‫على إنشاء أكاديمية لإعداد قيادات وكفاءات سعودية واعدة في القطاع الخاص وتطوير القيادات الحالية، مبيناً أن ذلك يأتي للإسهام في التوطين النوعي للوظائف القيادية في مختلف القطاعات.

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