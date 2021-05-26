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هيئة الرياضة تطرح تذاكر عرض "سوبر شوداون" في جدة للبيع

تبدأ من 25 ريالاً سعوديًّا وتصل إلى ألفين

أعلنت الهيئة العامة للرياضة بدء حجز تذاكر العرض المرتقب #سوبر_شوداون_جدة، الذي يشارك فيه أهم نجوم WWE ، وتقرر إقامته رابع أيام العيد، وبالتحديد في 7 يونيو القادم، وسيقام في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.

وسيشهد العرض عددًا كبيرًا من النزالات بمشاركة كوكبة من النجوم والأساطير في WWE ؛ إذ يلتقي لأول مرة في التاريخ جولدبيرج وأندرتيكر وجهًا لوجه، كما سنرى نزالاً قويًّا، يجمع بين تريبل إتش وراندي أورتن، ويبدأ الاثنين فصل جديد في العداوة التاريخية بينهما.

كما سيتواجه كل من برون سترومان وبوبي لاشلي، وسيدافع بطل الإنتركونتننتال "ذا ديمون" فين بالور عن لقبه أمام أندرادي. وسيشهد العرض نزال باتل رويال، وهو الأكبر في تاريخ WWE ، ويجمع 50 نجمًا.

ومن المقرر أن يتنافس في العرض أيضًا بطل WWE كوفي كينجستون، وبطل اليونيفرسال سيث رولينز، ورومان رينز، وأي جاي ستايلز وبروك ليسنر.

ويمكن لعشاق WWE الدخول الآن إلى موقع Sharek.SA لحجز تذاكرهم من أجل مشاهدة عرض WWE المقبلة WWE Super ShowDown.

يُشار إلى أن أسعار التذاكر تبدأ من 25 ريالاً سعوديًّا حتى ألفَيْ ريال للتذاكر البلاتينية التي تكون في أرضية الملعب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هيئة الرياضة تطرح تذاكر عرض "سوبر شوداون" في جدة للبيع
سبق

أعلنت الهيئة العامة للرياضة بدء حجز تذاكر العرض المرتقب #سوبر_شوداون_جدة، الذي يشارك فيه أهم نجوم WWE ، وتقرر إقامته رابع أيام العيد، وبالتحديد في 7 يونيو القادم، وسيقام في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.

وسيشهد العرض عددًا كبيرًا من النزالات بمشاركة كوكبة من النجوم والأساطير في WWE ؛ إذ يلتقي لأول مرة في التاريخ جولدبيرج وأندرتيكر وجهًا لوجه، كما سنرى نزالاً قويًّا، يجمع بين تريبل إتش وراندي أورتن، ويبدأ الاثنين فصل جديد في العداوة التاريخية بينهما.

كما سيتواجه كل من برون سترومان وبوبي لاشلي، وسيدافع بطل الإنتركونتننتال "ذا ديمون" فين بالور عن لقبه أمام أندرادي. وسيشهد العرض نزال باتل رويال، وهو الأكبر في تاريخ WWE ، ويجمع 50 نجمًا.

ومن المقرر أن يتنافس في العرض أيضًا بطل WWE كوفي كينجستون، وبطل اليونيفرسال سيث رولينز، ورومان رينز، وأي جاي ستايلز وبروك ليسنر.

ويمكن لعشاق WWE الدخول الآن إلى موقع Sharek.SA لحجز تذاكرهم من أجل مشاهدة عرض WWE المقبلة WWE Super ShowDown.

يُشار إلى أن أسعار التذاكر تبدأ من 25 ريالاً سعوديًّا حتى ألفَيْ ريال للتذاكر البلاتينية التي تكون في أرضية الملعب.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
01:39 AM

هيئة الرياضة تطرح تذاكر عرض "سوبر شوداون" في جدة للبيع

تبدأ من 25 ريالاً سعوديًّا وتصل إلى ألفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للرياضة بدء حجز تذاكر العرض المرتقب #سوبر_شوداون_جدة، الذي يشارك فيه أهم نجوم WWE ، وتقرر إقامته رابع أيام العيد، وبالتحديد في 7 يونيو القادم، وسيقام في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.

وسيشهد العرض عددًا كبيرًا من النزالات بمشاركة كوكبة من النجوم والأساطير في WWE ؛ إذ يلتقي لأول مرة في التاريخ جولدبيرج وأندرتيكر وجهًا لوجه، كما سنرى نزالاً قويًّا، يجمع بين تريبل إتش وراندي أورتن، ويبدأ الاثنين فصل جديد في العداوة التاريخية بينهما.

كما سيتواجه كل من برون سترومان وبوبي لاشلي، وسيدافع بطل الإنتركونتننتال "ذا ديمون" فين بالور عن لقبه أمام أندرادي. وسيشهد العرض نزال باتل رويال، وهو الأكبر في تاريخ WWE ، ويجمع 50 نجمًا.

ومن المقرر أن يتنافس في العرض أيضًا بطل WWE كوفي كينجستون، وبطل اليونيفرسال سيث رولينز، ورومان رينز، وأي جاي ستايلز وبروك ليسنر.

ويمكن لعشاق WWE الدخول الآن إلى موقع Sharek.SA لحجز تذاكرهم من أجل مشاهدة عرض WWE المقبلة WWE Super ShowDown.

يُشار إلى أن أسعار التذاكر تبدأ من 25 ريالاً سعوديًّا حتى ألفَيْ ريال للتذاكر البلاتينية التي تكون في أرضية الملعب.

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200 مليون

26 ديسمبر
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