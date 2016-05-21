"بدر بن سعود" لرتبة عميد بالداخلية

صدر الأمر السامي الكريم بترقية العقيد الدكتور بدر بن سعود آل سعود لرتبة عميد في وزارة الداخلية.
فيما توجّه العميد بدر آل سعود بالشكر والتقدير لوزير الداخلية وللقيادة الرشيدة حفظها الله على الثقة مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا له على تقديم الأفضل.
صدر الأمر السامي الكريم بترقية العقيد الدكتور بدر بن سعود آل سعود لرتبة عميد في وزارة الداخلية.
فيما توجّه العميد بدر آل سعود بالشكر والتقدير لوزير الداخلية وللقيادة الرشيدة حفظها الله على الثقة مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا له على تقديم الأفضل.
صدر الأمر السامي الكريم بترقية العقيد الدكتور بدر بن سعود آل سعود لرتبة عميد في وزارة الداخلية.
فيما توجّه العميد بدر آل سعود بالشكر والتقدير لوزير الداخلية وللقيادة الرشيدة حفظها الله على الثقة مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا له على تقديم الأفضل.
صدر الأمر السامي الكريم بترقية العقيد الدكتور بدر بن سعود آل سعود لرتبة عميد في وزارة الداخلية.
فيما توجّه العميد بدر آل سعود بالشكر والتقدير لوزير الداخلية وللقيادة الرشيدة حفظها الله على الثقة مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا له على تقديم الأفضل.