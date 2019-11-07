كلية الاتصالات بالرياض تعلن بدء القبول ببرنامج "الدبلوم"

عبر البوابة الإلكترونية والترشيح سيكون خلال رسائل الجوال

أعلنت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض عن بدء القبول في برنامج الدبلوم (الصباحي والمسائي) للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1440- 1441هـ؛ وذلك اعتبارًا من يوم الأحد القادم 13/ 3/ 1441- 23/ 3/ 1441؛ في الوقت الذي حدد فيه القبول لبرنامج اللغة من 20/ 3/ 1441- 1/ 4/ 1441هـ.

وسيكون القبول على موقع المؤسسة، عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (www.tvtc.gov.sa)، مع الإشارة إلى أن الترشيح سيتم عبر رسائل الجوال من موقع المؤسسة على أرقام هواتف الاتصال التي يضعها المتقدمون في نموذج القبول الإلكتروني.

وأوضح الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة عميد الكلية أن القبول لبرامج الدبلوم في الفترة الصباحية، سيكون في التخصصات المتاحة للتدريب وهي: (شبكات- إدارة أنظمة شبكات- برمجيات- اتصالات- برنامج اللغة- بكالوريوس شبكات)، وفي الفترة المسائية (بكالوريوس شبكات- بكالوريوس برمجيات- بكالوريوس اتصالات).

وأضاف الخليفة أن الكلية -ولله الحمد- حققت نجاحات كبيرة للخريجين؛ حيث بلغت نسبة مَن توظف منهم 79% حسب الإحصائيات الأخيرة، وهذا مؤشر واضح للإقبال الكبير من جهات التوظيف الحكومي والخاص والعسكري على استقطاب خريجي الكلية.

ودعا الدكتور "الخليفة" الراغبين في القبول إلى مراجعة الشروط على البوابة، ومن لديه أي استفسار فيمكن التواصل مع إدارة القبول والتسجيل بالكلية على البريد الإلكتروني qb@cti.edu.sa أو الهاتف رقم 4542565 تحويلة 367؛ متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

يذكر أن عدد المتدربين المستمرين في الكلية للبرنامج الصباحي (دبلوم- بكالوريوس- برنامج اللغة) 1697، وعدد المتدربين مسائي 350.