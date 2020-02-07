الرئيس الأمريكي يعلن قتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب

خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب باليمن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة الأمريكية قتلت زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب المدعو قاسم الريمي خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب باليمن.

وأضاف ترامب في بيان "مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدرا هائلا من العنف ضد مدنيين في اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا".

وذكر البيت الأبيض في بيان أن موت الريمي يزيد من تدهور تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم القاعدة العالمي، ويقربنا أكثر من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات لأمننا القومي.