النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرئيس الأمريكي يعلن قتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب

خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب باليمن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة الأمريكية قتلت زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب المدعو قاسم الريمي خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب باليمن.

وأضاف ترامب في بيان "مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدرا هائلا من العنف ضد مدنيين في اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا".

وذكر البيت الأبيض في بيان أن موت الريمي يزيد من تدهور تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم القاعدة العالمي، ويقربنا أكثر من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات لأمننا القومي.

مقتل قاسم الريمي تنظيم القاعدة الرئيس الأمريكي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الرئيس الأمريكي يعلن قتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب
سبق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة الأمريكية قتلت زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب المدعو قاسم الريمي خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب باليمن.

وأضاف ترامب في بيان "مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدرا هائلا من العنف ضد مدنيين في اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا".

وذكر البيت الأبيض في بيان أن موت الريمي يزيد من تدهور تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم القاعدة العالمي، ويقربنا أكثر من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات لأمننا القومي.

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
03:06 AM

الرئيس الأمريكي يعلن قتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب

خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب باليمن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
5
2,980

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة الأمريكية قتلت زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب المدعو قاسم الريمي خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب باليمن.

وأضاف ترامب في بيان "مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدرا هائلا من العنف ضد مدنيين في اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا".

وذكر البيت الأبيض في بيان أن موت الريمي يزيد من تدهور تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم القاعدة العالمي، ويقربنا أكثر من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات لأمننا القومي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,410
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,009
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,994
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,522

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة