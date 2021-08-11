النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
ضَبْط رجل أعمال وعضو "شورى" حاليّ ومديرَيْ شرطة وجمرك "سابقَيْن" ومحافظ سابق وضابطَيْ صف بأحد المطارات في قضايا رشوة

"نزاهة": إيقاف قائد قطاع أمني و4 ضباط في قضية تزوير.. ومدير ميناء في قضية استغلال نفوذ

شاهد.. رئيس جامعة الطائف يقف على جاهزية الكلية الجامعية بتربة ويتفقد مشروعاتها

استعدادًا لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة

تَفَقّد رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري، اليوم الثلاثاء، الكلية الجامعية بمحافظة تربة، ووقف على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وتجوّل رئيس جامعة الطائف على الإدارات والأقسام كافة بالكلية الجامعية بتربة، كما الْتقى بالمراجعين من أبناء المحافظة، وعقد اجتماعًا مع أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الكلية، واستمع لمقترحاتهم لتطوير البيئة الجامعية بالمحافظة.

وتأتي جولة الدكتور "عسيري"؛ انطلاقًا من حرص ومتابعة رئيس جامعة الطائف وسعيه للوقوف على جاهزية الكليات الجامعية التابعة لجامعة الطائف؛ بهدف التأكد من تهيئتها للطلاب والطالبات، وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة في ظل الظروف والإجراءات الوقائية الراهنة.

واستهدفت الجولة الاطلاع على سير العمل في المشاريع الجاري تنفيذها حاليًا بمرافق الكلية الجامعية، واستقبال الطلاب وأولياء الأمور بما يتعلق باختصاصات الجامعة.

رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. رئيس جامعة الطائف يقف على جاهزية الكلية الجامعية بتربة ويتفقد مشروعاتها
سبق

تَفَقّد رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري، اليوم الثلاثاء، الكلية الجامعية بمحافظة تربة، ووقف على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وتجوّل رئيس جامعة الطائف على الإدارات والأقسام كافة بالكلية الجامعية بتربة، كما الْتقى بالمراجعين من أبناء المحافظة، وعقد اجتماعًا مع أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الكلية، واستمع لمقترحاتهم لتطوير البيئة الجامعية بالمحافظة.

وتأتي جولة الدكتور "عسيري"؛ انطلاقًا من حرص ومتابعة رئيس جامعة الطائف وسعيه للوقوف على جاهزية الكليات الجامعية التابعة لجامعة الطائف؛ بهدف التأكد من تهيئتها للطلاب والطالبات، وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة في ظل الظروف والإجراءات الوقائية الراهنة.

واستهدفت الجولة الاطلاع على سير العمل في المشاريع الجاري تنفيذها حاليًا بمرافق الكلية الجامعية، واستقبال الطلاب وأولياء الأمور بما يتعلق باختصاصات الجامعة.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
12:59 PM

شاهد.. رئيس جامعة الطائف يقف على جاهزية الكلية الجامعية بتربة ويتفقد مشروعاتها

استعدادًا لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة

A A A
متعب البقمي - الطائف
0
583

تَفَقّد رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري، اليوم الثلاثاء، الكلية الجامعية بمحافظة تربة، ووقف على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وتجوّل رئيس جامعة الطائف على الإدارات والأقسام كافة بالكلية الجامعية بتربة، كما الْتقى بالمراجعين من أبناء المحافظة، وعقد اجتماعًا مع أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الكلية، واستمع لمقترحاتهم لتطوير البيئة الجامعية بالمحافظة.

وتأتي جولة الدكتور "عسيري"؛ انطلاقًا من حرص ومتابعة رئيس جامعة الطائف وسعيه للوقوف على جاهزية الكليات الجامعية التابعة لجامعة الطائف؛ بهدف التأكد من تهيئتها للطلاب والطالبات، وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة في ظل الظروف والإجراءات الوقائية الراهنة.

واستهدفت الجولة الاطلاع على سير العمل في المشاريع الجاري تنفيذها حاليًا بمرافق الكلية الجامعية، واستقبال الطلاب وأولياء الأمور بما يتعلق باختصاصات الجامعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,821
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,239
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,108
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,567

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة