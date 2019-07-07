النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"حقوق الإنسان" توضح الحالات التي لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين فيها

قالت: تهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكّنه من الوفاء بديونه أو تسويتها

أكّدت هيئة حقوق الانسان أن هناك مجموعة من الحالات التي لا يجوز فيها الحبس التنفيذي للمدين.

وأضافت من تلك الحالات إذا كانت لدى المدين أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها، وإذا قدّم كفالة مصرفية أو قدّم كفيلًا مليئاً أو كفالة عينية تعادل الدين وإذا ثبت إعساره وفقاً لأحكام هذا النظام.

وأضافت: إذا كان من أصول الدائن ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة، وإذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.

وتابعت من الحالات أيضا: إذا كانت امرأة حاملاً أو كان لها طفلٌ لم يتجاوز الثانية من عمره.

وأشارت هيئة حقوق الإنسان إلى أنه ينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكّنه من الوفاء بديونه، أو تسويتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"حقوق الإنسان" توضح الحالات التي لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين فيها
سبق

أكّدت هيئة حقوق الانسان أن هناك مجموعة من الحالات التي لا يجوز فيها الحبس التنفيذي للمدين.

وأضافت من تلك الحالات إذا كانت لدى المدين أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها، وإذا قدّم كفالة مصرفية أو قدّم كفيلًا مليئاً أو كفالة عينية تعادل الدين وإذا ثبت إعساره وفقاً لأحكام هذا النظام.

وأضافت: إذا كان من أصول الدائن ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة، وإذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.

وتابعت من الحالات أيضا: إذا كانت امرأة حاملاً أو كان لها طفلٌ لم يتجاوز الثانية من عمره.

وأشارت هيئة حقوق الإنسان إلى أنه ينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكّنه من الوفاء بديونه، أو تسويتها.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
11:39 AM

"حقوق الإنسان" توضح الحالات التي لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين فيها

قالت: تهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكّنه من الوفاء بديونه أو تسويتها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
17,150

أكّدت هيئة حقوق الانسان أن هناك مجموعة من الحالات التي لا يجوز فيها الحبس التنفيذي للمدين.

وأضافت من تلك الحالات إذا كانت لدى المدين أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها، وإذا قدّم كفالة مصرفية أو قدّم كفيلًا مليئاً أو كفالة عينية تعادل الدين وإذا ثبت إعساره وفقاً لأحكام هذا النظام.

وأضافت: إذا كان من أصول الدائن ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة، وإذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.

وتابعت من الحالات أيضا: إذا كانت امرأة حاملاً أو كان لها طفلٌ لم يتجاوز الثانية من عمره.

وأشارت هيئة حقوق الإنسان إلى أنه ينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكّنه من الوفاء بديونه، أو تسويتها.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,718
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,538
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,869
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,515

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة