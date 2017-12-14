النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السودان .. القبض على زوجة  الرئيس المعزول عمر البشير

متهمة بقضايا من بينها امتلاكها لأراض سكنية وحسابات مصرفية

أعلنت النيابة السودانية، إلقاء القبض على وداد بابكر، الزوجة الثانية للرئيس المعزول عمر البشير، ونقلها بعد التحري إلى سجن النساء بأم درمان.

وطبقاً لوسائل إعلام سودانية، أن اعتقال بابكر متعلق بعدة قضايا من بينها امتلاكها لأراض سكنية، وحسابات مصرفية باسمها، فضلاً عن شركات ترؤس مجالس إدارتها.

يتوقع أن تصدر محكمة سودانية حكما نهائيا على الرئيس المعزول عمر البشير، يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، بتهم غسل الأموال والفساد والثراء الحرام، التي تصل عقوبتها للسجن أكثر من 10 سنوات.

ويواجه البشير الموقوف بسجن كوبر بالخرطوم؛ دعاوى جنائية عديدة، ترتبط بقيادته انقلاب 30 يونيو 1989 الذي أوصله للسلطة بالقوة، وتتعلق بتقويض النظام الدستوري، وإسقاط حكومة ديمقراطية منتخبة، وتصل عقوبة هذه التهم إلى الإعدام أو السجن المؤبد، في حال الإدانة.

زوجة عمر البشير النيابة السودانية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
السودان .. القبض على زوجة  الرئيس المعزول عمر البشير
سبق

أعلنت النيابة السودانية، إلقاء القبض على وداد بابكر، الزوجة الثانية للرئيس المعزول عمر البشير، ونقلها بعد التحري إلى سجن النساء بأم درمان.

وطبقاً لوسائل إعلام سودانية، أن اعتقال بابكر متعلق بعدة قضايا من بينها امتلاكها لأراض سكنية، وحسابات مصرفية باسمها، فضلاً عن شركات ترؤس مجالس إدارتها.

يتوقع أن تصدر محكمة سودانية حكما نهائيا على الرئيس المعزول عمر البشير، يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، بتهم غسل الأموال والفساد والثراء الحرام، التي تصل عقوبتها للسجن أكثر من 10 سنوات.

ويواجه البشير الموقوف بسجن كوبر بالخرطوم؛ دعاوى جنائية عديدة، ترتبط بقيادته انقلاب 30 يونيو 1989 الذي أوصله للسلطة بالقوة، وتتعلق بتقويض النظام الدستوري، وإسقاط حكومة ديمقراطية منتخبة، وتصل عقوبة هذه التهم إلى الإعدام أو السجن المؤبد، في حال الإدانة.

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
07:35 PM

السودان .. القبض على زوجة  الرئيس المعزول عمر البشير

متهمة بقضايا من بينها امتلاكها لأراض سكنية وحسابات مصرفية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
71,986

أعلنت النيابة السودانية، إلقاء القبض على وداد بابكر، الزوجة الثانية للرئيس المعزول عمر البشير، ونقلها بعد التحري إلى سجن النساء بأم درمان.

وطبقاً لوسائل إعلام سودانية، أن اعتقال بابكر متعلق بعدة قضايا من بينها امتلاكها لأراض سكنية، وحسابات مصرفية باسمها، فضلاً عن شركات ترؤس مجالس إدارتها.

يتوقع أن تصدر محكمة سودانية حكما نهائيا على الرئيس المعزول عمر البشير، يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، بتهم غسل الأموال والفساد والثراء الحرام، التي تصل عقوبتها للسجن أكثر من 10 سنوات.

ويواجه البشير الموقوف بسجن كوبر بالخرطوم؛ دعاوى جنائية عديدة، ترتبط بقيادته انقلاب 30 يونيو 1989 الذي أوصله للسلطة بالقوة، وتتعلق بتقويض النظام الدستوري، وإسقاط حكومة ديمقراطية منتخبة، وتصل عقوبة هذه التهم إلى الإعدام أو السجن المؤبد، في حال الإدانة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,192
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,191
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,560
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,974

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة