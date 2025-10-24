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في أقل من دقيقة وبمشاركة الدفاع المدني.. تنفيذ تجربة الإخلاء الفرضية بمدارس رضوان

بإشراف محمد شجاع والرائد ياسر الجعيد

نفّذت مدرسة رضوان للمرحلتين المتوسطة والثانوية، خطة إخلاء فرضية حريق استغرقت عملية الإخلاء أقل من دقيقة، حيث أخلي فيها أكثر من ١٥٠ طالباً، وقد تكللت الخطة بالنجاح التام -بفضل الله سبحانه وتعالى- حيث كانت نقطة التجمع ساحة المدرسة الخارجية.

‎وأشرف على خطة الإخلاء مدير الدفاع المدني بمحافظة المويه العقيد محمد شجاع، ومدير الدفاع المدني برضوان الرائد ياسر الجعيد، بمشاركة قائد المدرسة مجرش منير البقمي، والكادر التعليمي للمدرسة.

كما تمت مشاركة العديد من الجهات، ومنها مستوصف رضوان ومرور وشرطة رضوان وكذلك الهلال الأحمر، كما شارك كهرباء المويه، ونُفذت عملية الإخلاء والإطفاء في وقت قياسي.

وقد تمت فرضية الإخلاء بسلاسة تامة وانسيابية متناهية، وسط تجاوب واضح من الطلاب عبر بوابات المدرسة ومخارج الطوارئ فيها، مما بعث الارتياح لدى إدارة المدرسة؛ إثر نجاح فرضية الإخلاء؛ للتعود على التعامل مع الحالات الطارئة لا سمح الله.

الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في أقل من دقيقة وبمشاركة الدفاع المدني.. تنفيذ تجربة الإخلاء الفرضية بمدارس رضوان
سبق

نفّذت مدرسة رضوان للمرحلتين المتوسطة والثانوية، خطة إخلاء فرضية حريق استغرقت عملية الإخلاء أقل من دقيقة، حيث أخلي فيها أكثر من ١٥٠ طالباً، وقد تكللت الخطة بالنجاح التام -بفضل الله سبحانه وتعالى- حيث كانت نقطة التجمع ساحة المدرسة الخارجية.

‎وأشرف على خطة الإخلاء مدير الدفاع المدني بمحافظة المويه العقيد محمد شجاع، ومدير الدفاع المدني برضوان الرائد ياسر الجعيد، بمشاركة قائد المدرسة مجرش منير البقمي، والكادر التعليمي للمدرسة.

كما تمت مشاركة العديد من الجهات، ومنها مستوصف رضوان ومرور وشرطة رضوان وكذلك الهلال الأحمر، كما شارك كهرباء المويه، ونُفذت عملية الإخلاء والإطفاء في وقت قياسي.

وقد تمت فرضية الإخلاء بسلاسة تامة وانسيابية متناهية، وسط تجاوب واضح من الطلاب عبر بوابات المدرسة ومخارج الطوارئ فيها، مما بعث الارتياح لدى إدارة المدرسة؛ إثر نجاح فرضية الإخلاء؛ للتعود على التعامل مع الحالات الطارئة لا سمح الله.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
07:57 PM

في أقل من دقيقة وبمشاركة الدفاع المدني.. تنفيذ تجربة الإخلاء الفرضية بمدارس رضوان

بإشراف محمد شجاع والرائد ياسر الجعيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نفّذت مدرسة رضوان للمرحلتين المتوسطة والثانوية، خطة إخلاء فرضية حريق استغرقت عملية الإخلاء أقل من دقيقة، حيث أخلي فيها أكثر من ١٥٠ طالباً، وقد تكللت الخطة بالنجاح التام -بفضل الله سبحانه وتعالى- حيث كانت نقطة التجمع ساحة المدرسة الخارجية.

‎وأشرف على خطة الإخلاء مدير الدفاع المدني بمحافظة المويه العقيد محمد شجاع، ومدير الدفاع المدني برضوان الرائد ياسر الجعيد، بمشاركة قائد المدرسة مجرش منير البقمي، والكادر التعليمي للمدرسة.

كما تمت مشاركة العديد من الجهات، ومنها مستوصف رضوان ومرور وشرطة رضوان وكذلك الهلال الأحمر، كما شارك كهرباء المويه، ونُفذت عملية الإخلاء والإطفاء في وقت قياسي.

وقد تمت فرضية الإخلاء بسلاسة تامة وانسيابية متناهية، وسط تجاوب واضح من الطلاب عبر بوابات المدرسة ومخارج الطوارئ فيها، مما بعث الارتياح لدى إدارة المدرسة؛ إثر نجاح فرضية الإخلاء؛ للتعود على التعامل مع الحالات الطارئة لا سمح الله.

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