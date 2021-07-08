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الاشتراطات الصحية تغلق مطبخًا ومسلخًا داخل حوش شعبي بمكة

ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة المستمرة لسلامة وصحة المستهلكين

أغلقت وكالة البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مطبخاً ومسلخاً داخل حوش شعبي بمنطقة رهجان شرق مكة بمساحة إجمالية تبلغ 1209 أمتار مربعة مخالفًا للاشتراطات الصحية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لسلامة وصحة المستهلكين.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية التابعة لها قامت بضبط المطبخ والمسلخ العشوائي، حيث تديره عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وتم على الفور إغلاقه وتطبيق الجزاءات والغرامات وفق اللوائح والأنظمة البلدية.

من جانبها نفذت بلدية العمرة الفرعية جولة رقابية مكثفة ضمن نطاق البلدية الإشرافي وفي إطار جهودها لتعزيز الرقابة على كافة الأنشطة وضمان تقيدها بالاشتراطات الصحية والنظامية اللازمة.

وأوضحت البلدية أن الجولة أسفرت عن إغلاق مغسلة ملابس تعمل بدون تراخيص نظامية وتم تطبيق الإجراءات النظامية والغرامات البلدية وفق اللوائح والأنظمة.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أنها لن تتوانى عن تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين والمتهاونين حرصاً منها على تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير الإصحاح البيئي، ودعت الجميع للتعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940.

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الاشتراطات الصحية تغلق مطبخًا ومسلخًا داخل حوش شعبي بمكة
سبق

أغلقت وكالة البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مطبخاً ومسلخاً داخل حوش شعبي بمنطقة رهجان شرق مكة بمساحة إجمالية تبلغ 1209 أمتار مربعة مخالفًا للاشتراطات الصحية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لسلامة وصحة المستهلكين.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية التابعة لها قامت بضبط المطبخ والمسلخ العشوائي، حيث تديره عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وتم على الفور إغلاقه وتطبيق الجزاءات والغرامات وفق اللوائح والأنظمة البلدية.

من جانبها نفذت بلدية العمرة الفرعية جولة رقابية مكثفة ضمن نطاق البلدية الإشرافي وفي إطار جهودها لتعزيز الرقابة على كافة الأنشطة وضمان تقيدها بالاشتراطات الصحية والنظامية اللازمة.

وأوضحت البلدية أن الجولة أسفرت عن إغلاق مغسلة ملابس تعمل بدون تراخيص نظامية وتم تطبيق الإجراءات النظامية والغرامات البلدية وفق اللوائح والأنظمة.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أنها لن تتوانى عن تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين والمتهاونين حرصاً منها على تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير الإصحاح البيئي، ودعت الجميع للتعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
05:24 PM

الاشتراطات الصحية تغلق مطبخًا ومسلخًا داخل حوش شعبي بمكة

ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة المستمرة لسلامة وصحة المستهلكين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أغلقت وكالة البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مطبخاً ومسلخاً داخل حوش شعبي بمنطقة رهجان شرق مكة بمساحة إجمالية تبلغ 1209 أمتار مربعة مخالفًا للاشتراطات الصحية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لسلامة وصحة المستهلكين.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية التابعة لها قامت بضبط المطبخ والمسلخ العشوائي، حيث تديره عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وتم على الفور إغلاقه وتطبيق الجزاءات والغرامات وفق اللوائح والأنظمة البلدية.

من جانبها نفذت بلدية العمرة الفرعية جولة رقابية مكثفة ضمن نطاق البلدية الإشرافي وفي إطار جهودها لتعزيز الرقابة على كافة الأنشطة وضمان تقيدها بالاشتراطات الصحية والنظامية اللازمة.

وأوضحت البلدية أن الجولة أسفرت عن إغلاق مغسلة ملابس تعمل بدون تراخيص نظامية وتم تطبيق الإجراءات النظامية والغرامات البلدية وفق اللوائح والأنظمة.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أنها لن تتوانى عن تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين والمتهاونين حرصاً منها على تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير الإصحاح البيئي، ودعت الجميع للتعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940.

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