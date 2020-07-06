ووفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة: فقد تم تسجيل 4398 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 4207 حالات إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 213 ألفاً.

اقترب إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في المملكة من 150 ألف حالة.

بعد الـ4398 الجديدة.. حالات التعافي من كورونا في المملكة تلامس 150 ألفاً محمد المواسي سبق 2020-07-06 اقترب إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في المملكة من 150 ألف حالة. ووفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة: فقد تم تسجيل 4398 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 4207 حالات إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 213 ألفاً.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 04:00 PM

بعد الـ4398 الجديدة.. حالات التعافي من كورونا في المملكة تلامس 150 ألفاً وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل 4207 إصابات جديدة بالفيروس





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اقترب إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في المملكة من 150 ألف حالة.

ووفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة: فقد تم تسجيل 4398 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 4207 حالات إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 213 ألفاً.