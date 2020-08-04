بحزمة برامج متنوعة.. إقبال على فعالية القصر التراثي بظهران الجنوب

الزوار شاهدوا اللوحات التشكيلية والنحت والأعمال الأثرية القديمة

شهدت فعالية مجلس القصر التراثي، التي تنظمها بلدية ظهران الجنوب، ضمن فعاليات صيف عسير تحت شعار "تنزه- بحذر"، إقبالًا كبيرًا من الزوار؛ لا سيما من جانب محبي التراث والثقافة.

وجاء تنظيم هذه الفعالية لإبراز ثقافة وإرث محافظة ظهران الجنوب؛ لتقديم وجبة ثقافية وتراثية ومجتمعية تلبي كافة أذواق الأسر والزوار للفعالية، وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

واستعرض مجلس القصر التراثي للزوار، اللوحات التشكيلية والنحت والأعمال التراثية والأثرية القديمة والصور والحرف اليدوية.

يُذكر أن فعالية مجلس القصر التراثي يتخللها العديد من البرامج والفعاليات، أهمها "برنامج حقيبة سائح للتعريف بالسياحة في ظهران الجنوب، وبرنامج سمرة الطيبين، وأمسيات ثقافية، وبرامج ترفيهية وصحية وتوعوية".