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جدة.. جولات على المساجد ينفّذها 51 مراقبًا للتأكد من تطبيق الاحترازات

"شراحيلي": التقييد ضرورة وفق تعميم الوزير المشار فيه لبرقية "الصحة"

أكد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، ماجد بن محمد شراحيلي، أن العمل بتطبيق التباعد بين المصلين داخل المساجد والالتزام بارتداء الكمامات لمرتاديها؛ لا يزال مستمرًّا.

وقال: إن استمرار العمل بالاحترازات جاء وفقًا لتعميم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، المشار فيه لبرقية وزير الصحة والمشار فيها إلى عرض هيئة الصحة العامة "وقاية" بخصوص قيام الهيئة بدراسة إمكانية إلغاء أو تقليص مسافة التباعد في المساجد، والتوصية باستمرار تطبيق التباعد بين المصلين في المساجد وإعادة تقييم المخاطر بشكل دوري وفقًا لمستجدات الوضع الوبائي؛ حيث إن المساجد يرتادها المصلون من كل الأعمار ومختلف الحالات الصحية، ولا يوجد نقاط للتحقق من الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" عند الدخول.. وبناء عليه وجّه الوزير بالتأكيد على منسوبي المساجد باستمرار العمل بالإجراءات التي سَبَق أن بُلّغوا بها وفقًا لما رأته اللجان المختصة.

وأوضح "شراحيلي" أن عدم شمول المساجد ضمن قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية الذي بدأت إجراءاته اليوم؛ يعود إلى الطبيعة الخاصة للمساجد التي تُعد من الأماكن المغلقة أثناء أداء الصلوات والعبادات، حسب ما جاء في تعميم الوزير، وأن المساجد كما هي عليه في تطبيق التباعد وارتداء الكمامات.

وشدد على أن هذا الأمر وفقًا لما ستراه الوزارة حسب ما يردها من اللجان المختصة، وأن العمل لا يزال مستمرًّا بتطبيق التباعد بين المصلين، والإلزام بارتداء الكمامات؛ مشيرًا إلى أن 33 مراقبًا و18 مراقبة سينفذون جولاتهم الرقابية على مصليات الرجال والنساء كل فيما يخصه للتأكد من سلامة وتهيئة المساجد من صيانة ونظافة وتقيد بالتدابير الوقائية، ورصد أي مخالفة تخالف توجيهات الوزارة.

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جدة.. جولات على المساجد ينفّذها 51 مراقبًا للتأكد من تطبيق الاحترازات
سبق

أكد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، ماجد بن محمد شراحيلي، أن العمل بتطبيق التباعد بين المصلين داخل المساجد والالتزام بارتداء الكمامات لمرتاديها؛ لا يزال مستمرًّا.

وقال: إن استمرار العمل بالاحترازات جاء وفقًا لتعميم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، المشار فيه لبرقية وزير الصحة والمشار فيها إلى عرض هيئة الصحة العامة "وقاية" بخصوص قيام الهيئة بدراسة إمكانية إلغاء أو تقليص مسافة التباعد في المساجد، والتوصية باستمرار تطبيق التباعد بين المصلين في المساجد وإعادة تقييم المخاطر بشكل دوري وفقًا لمستجدات الوضع الوبائي؛ حيث إن المساجد يرتادها المصلون من كل الأعمار ومختلف الحالات الصحية، ولا يوجد نقاط للتحقق من الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" عند الدخول.. وبناء عليه وجّه الوزير بالتأكيد على منسوبي المساجد باستمرار العمل بالإجراءات التي سَبَق أن بُلّغوا بها وفقًا لما رأته اللجان المختصة.

وأوضح "شراحيلي" أن عدم شمول المساجد ضمن قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية الذي بدأت إجراءاته اليوم؛ يعود إلى الطبيعة الخاصة للمساجد التي تُعد من الأماكن المغلقة أثناء أداء الصلوات والعبادات، حسب ما جاء في تعميم الوزير، وأن المساجد كما هي عليه في تطبيق التباعد وارتداء الكمامات.

وشدد على أن هذا الأمر وفقًا لما ستراه الوزارة حسب ما يردها من اللجان المختصة، وأن العمل لا يزال مستمرًّا بتطبيق التباعد بين المصلين، والإلزام بارتداء الكمامات؛ مشيرًا إلى أن 33 مراقبًا و18 مراقبة سينفذون جولاتهم الرقابية على مصليات الرجال والنساء كل فيما يخصه للتأكد من سلامة وتهيئة المساجد من صيانة ونظافة وتقيد بالتدابير الوقائية، ورصد أي مخالفة تخالف توجيهات الوزارة.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
12:24 PM

جدة.. جولات على المساجد ينفّذها 51 مراقبًا للتأكد من تطبيق الاحترازات

"شراحيلي": التقييد ضرورة وفق تعميم الوزير المشار فيه لبرقية "الصحة"

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عبدالله الراجحي - جدة
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أكد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، ماجد بن محمد شراحيلي، أن العمل بتطبيق التباعد بين المصلين داخل المساجد والالتزام بارتداء الكمامات لمرتاديها؛ لا يزال مستمرًّا.

وقال: إن استمرار العمل بالاحترازات جاء وفقًا لتعميم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، المشار فيه لبرقية وزير الصحة والمشار فيها إلى عرض هيئة الصحة العامة "وقاية" بخصوص قيام الهيئة بدراسة إمكانية إلغاء أو تقليص مسافة التباعد في المساجد، والتوصية باستمرار تطبيق التباعد بين المصلين في المساجد وإعادة تقييم المخاطر بشكل دوري وفقًا لمستجدات الوضع الوبائي؛ حيث إن المساجد يرتادها المصلون من كل الأعمار ومختلف الحالات الصحية، ولا يوجد نقاط للتحقق من الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" عند الدخول.. وبناء عليه وجّه الوزير بالتأكيد على منسوبي المساجد باستمرار العمل بالإجراءات التي سَبَق أن بُلّغوا بها وفقًا لما رأته اللجان المختصة.

وأوضح "شراحيلي" أن عدم شمول المساجد ضمن قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية الذي بدأت إجراءاته اليوم؛ يعود إلى الطبيعة الخاصة للمساجد التي تُعد من الأماكن المغلقة أثناء أداء الصلوات والعبادات، حسب ما جاء في تعميم الوزير، وأن المساجد كما هي عليه في تطبيق التباعد وارتداء الكمامات.

وشدد على أن هذا الأمر وفقًا لما ستراه الوزارة حسب ما يردها من اللجان المختصة، وأن العمل لا يزال مستمرًّا بتطبيق التباعد بين المصلين، والإلزام بارتداء الكمامات؛ مشيرًا إلى أن 33 مراقبًا و18 مراقبة سينفذون جولاتهم الرقابية على مصليات الرجال والنساء كل فيما يخصه للتأكد من سلامة وتهيئة المساجد من صيانة ونظافة وتقيد بالتدابير الوقائية، ورصد أي مخالفة تخالف توجيهات الوزارة.

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