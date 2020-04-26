استمرار منع التجمع لأكثر من خمسة أشخاص في المناسبات الاجتماعية
تضمن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، المعني برفع منع التجول إلى التجول الجزئي في مناطق المملكة، التأكيد على الاستمرار في تطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي.
وأوضح القرار، استمرار منع التجمعات للاغراض الاجتماعية لأكثر من خمسة أشخاص مثل: مناسبات الافراح ومجالس العزاء وغيرهما، بالاضافة الى استمرار منع التجمع في الأماكن العامة في أوقات السماح بالتجول.
فيروس كورونا الجديد
استمرار منع التجمع لأكثر من خمسة أشخاص في المناسبات الاجتماعية
عبدالعزيز السلمي
سبق
2020-04-26
تضمن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، المعني برفع منع التجول إلى التجول الجزئي في مناطق المملكة، التأكيد على الاستمرار في تطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي.
وأوضح القرار، استمرار منع التجمعات للاغراض الاجتماعية لأكثر من خمسة أشخاص مثل: مناسبات الافراح ومجالس العزاء وغيرهما، بالاضافة الى استمرار منع التجمع في الأماكن العامة في أوقات السماح بالتجول.
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
04:31 AM
اخر تعديل
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
05:46 AM
استمرار منع التجمع لأكثر من خمسة أشخاص في المناسبات الاجتماعية
تضمن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، المعني برفع منع التجول إلى التجول الجزئي في مناطق المملكة، التأكيد على الاستمرار في تطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي.
وأوضح القرار، استمرار منع التجمعات للاغراض الاجتماعية لأكثر من خمسة أشخاص مثل: مناسبات الافراح ومجالس العزاء وغيرهما، بالاضافة الى استمرار منع التجمع في الأماكن العامة في أوقات السماح بالتجول.