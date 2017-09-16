النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فاجعة الفجر.. وفاة ٧ أشخاص في حريق منزل بحي الجرادية بالرياض

أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، أن مركز التوجيه والتحكم بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض، تلقى بلاغًا -فجر اليوم الاثنين- من أحد المواطنين، يفيد بمشاهدة أدخنة كثيفة من أحد المنازل بحي الجرادية.. وعلى الفور انتقلت فِرَق الدفاع المدني والهلال الأحمر والخدمات المساندة لموقع الحادث؛ حيث اتضح أنه حريق في شقة بالدور الأرضي في عمارة مكونة من دورين، وقد تسببت طبيعة الأثاث المحترق في مقدمة الشقة في تشبع الموقع سريعًا بالأدخنة الكثيفة، وقد عملت الفِرَق فورًا على إخراج المتواجدين وعددهم تسعة أشخاص وهم في حالة حرجة جدًّا بفعل استنشاق الأدخنة؛ حيث أعلن وفاة ٧ أشخاص من قِبَل الفِرَق الطبية بعد الكشف عليهم، وحالتي إصابة نُقلتا للمستشفى، وقد تم إحالة الحادث للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.
والدفاع المدني يأسف لوقوع مثل هذه الحوادث المفجعة والتي كان بالإمكان منع أو التقليل من خسائرها الفادحة؛ بعد التوكل على الله ثم وجود كاشف الدخان بالمنزل، ومنع مسببات الحريق عن الأطفال، والتأكد من كفاءة الأجهزة الكهربائية.
كما يتقدم بالعزاء والمواساة لذوي المتوفين؛ سائلًا الله لهم المغفرة والرحمة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فاجعة الفجر.. وفاة ٧ أشخاص في حريق منزل بحي الجرادية بالرياض
سبق

أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، أن مركز التوجيه والتحكم بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض، تلقى بلاغًا -فجر اليوم الاثنين- من أحد المواطنين، يفيد بمشاهدة أدخنة كثيفة من أحد المنازل بحي الجرادية.. وعلى الفور انتقلت فِرَق الدفاع المدني والهلال الأحمر والخدمات المساندة لموقع الحادث؛ حيث اتضح أنه حريق في شقة بالدور الأرضي في عمارة مكونة من دورين، وقد تسببت طبيعة الأثاث المحترق في مقدمة الشقة في تشبع الموقع سريعًا بالأدخنة الكثيفة، وقد عملت الفِرَق فورًا على إخراج المتواجدين وعددهم تسعة أشخاص وهم في حالة حرجة جدًّا بفعل استنشاق الأدخنة؛ حيث أعلن وفاة ٧ أشخاص من قِبَل الفِرَق الطبية بعد الكشف عليهم، وحالتي إصابة نُقلتا للمستشفى، وقد تم إحالة الحادث للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.
والدفاع المدني يأسف لوقوع مثل هذه الحوادث المفجعة والتي كان بالإمكان منع أو التقليل من خسائرها الفادحة؛ بعد التوكل على الله ثم وجود كاشف الدخان بالمنزل، ومنع مسببات الحريق عن الأطفال، والتأكد من كفاءة الأجهزة الكهربائية.
كما يتقدم بالعزاء والمواساة لذوي المتوفين؛ سائلًا الله لهم المغفرة والرحمة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
11:47 AM

فاجعة الفجر.. وفاة ٧ أشخاص في حريق منزل بحي الجرادية بالرياض

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
11
39,475

أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، أن مركز التوجيه والتحكم بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض، تلقى بلاغًا -فجر اليوم الاثنين- من أحد المواطنين، يفيد بمشاهدة أدخنة كثيفة من أحد المنازل بحي الجرادية.. وعلى الفور انتقلت فِرَق الدفاع المدني والهلال الأحمر والخدمات المساندة لموقع الحادث؛ حيث اتضح أنه حريق في شقة بالدور الأرضي في عمارة مكونة من دورين، وقد تسببت طبيعة الأثاث المحترق في مقدمة الشقة في تشبع الموقع سريعًا بالأدخنة الكثيفة، وقد عملت الفِرَق فورًا على إخراج المتواجدين وعددهم تسعة أشخاص وهم في حالة حرجة جدًّا بفعل استنشاق الأدخنة؛ حيث أعلن وفاة ٧ أشخاص من قِبَل الفِرَق الطبية بعد الكشف عليهم، وحالتي إصابة نُقلتا للمستشفى، وقد تم إحالة الحادث للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.
والدفاع المدني يأسف لوقوع مثل هذه الحوادث المفجعة والتي كان بالإمكان منع أو التقليل من خسائرها الفادحة؛ بعد التوكل على الله ثم وجود كاشف الدخان بالمنزل، ومنع مسببات الحريق عن الأطفال، والتأكد من كفاءة الأجهزة الكهربائية.
كما يتقدم بالعزاء والمواساة لذوي المتوفين؛ سائلًا الله لهم المغفرة والرحمة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,593
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,884
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,815
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,332

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة