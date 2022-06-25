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الرئيس الأمريكي يلتقي ولي العهد بقمة العشرين

المنعقدة في اليابان هذا الأسبوع .. والملف الإيراني حاضر

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، إن من المقرر أن يجري الرئيس دونالد ترامب؛ اجتماعات ثنائية مع ما لا يقل عن ثمانية من قادة العالم على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان هذا الأسبوع.

ووفق "رويترز"، أضاف المسؤول أن ترامب؛ سيعقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ؛ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال إن ترامب؛ سيجتمع أيضاً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ ومع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي؛ ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت ماريسون؛ ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي؛ على أن يكون الملف الإيراني حاضراً في هذه اللقاءات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرئيس الأمريكي يلتقي ولي العهد بقمة العشرين
سبق

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، إن من المقرر أن يجري الرئيس دونالد ترامب؛ اجتماعات ثنائية مع ما لا يقل عن ثمانية من قادة العالم على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان هذا الأسبوع.

ووفق "رويترز"، أضاف المسؤول أن ترامب؛ سيعقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ؛ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال إن ترامب؛ سيجتمع أيضاً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ ومع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي؛ ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت ماريسون؛ ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي؛ على أن يكون الملف الإيراني حاضراً في هذه اللقاءات.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
11:39 AM

الرئيس الأمريكي يلتقي ولي العهد بقمة العشرين

المنعقدة في اليابان هذا الأسبوع .. والملف الإيراني حاضر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,409

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، إن من المقرر أن يجري الرئيس دونالد ترامب؛ اجتماعات ثنائية مع ما لا يقل عن ثمانية من قادة العالم على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان هذا الأسبوع.

ووفق "رويترز"، أضاف المسؤول أن ترامب؛ سيعقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ؛ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال إن ترامب؛ سيجتمع أيضاً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ ومع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي؛ ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت ماريسون؛ ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي؛ على أن يكون الملف الإيراني حاضراً في هذه اللقاءات.

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