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"جامعة شقراء" تنفرد بتنظيم مؤتمر دولي عن "الثورة الصناعية الرابعة" مارس المقبل

أنهت جامعة شقراء، استعدادها المتكامل لتنظيم "مؤتمر الثورة الصناعية الرابعة، ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030"، الذي سيقام خلال الفترة من: ١٩- ٢١/ ٧/ ١٤٤١هـ، الموافق ١٤- ١٦/3 /٢٠٢٠م، في بادرة انفردت بها الجامعة على مستوى الجامعات السعودية.
وبدأت الجامعة الإعداد والتهيئة لتنظيم المؤتمر منذ شهر شعبان الماضي، بعد أن تمت الموافقات اللازمة لتنظيم المؤتمر، الذي جاء مواكبًا ومتماشيًا مع قرارات مجلس الوزراء التي صدرت أمس، بشأن مناقشة توقيع الاتفاقية بين حكومة المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى؛ إذ يعد الخامس على مستوى العالم، وما سيوفره من مساحة لتطوير آليات وخطط عمل وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، والإسهام في تبني التقنية وأفضل الممارسات إقليميًّا ودوليًّا.
وجاءت مبادرة الجامعة النوعية؛ انطلاقا من رؤية ورسالة الجامعة، ولكون الثورة الصناعية الرابعة تُعَد من أهم الممكنات لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتزامًا من الجامعة بدورها الحيوي المؤثر كونها من المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن التعليم في المملكة.
ويهدف المؤتمر إلى إبراز الثورة الصناعية الرابعة كممكن أساسي لتحقيق رؤية 2030، واستشراف معالم التحديات في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وإبراز أثر الجهود العلمية الحديثة في التقنيات الرقمية المساهمة في الثورة الصناعية الرابعة. كما يهدف أيضًا لاستشراف دور الجامعات في الثورة الصناعية الرابعة، وبحث أهم التحديات في ظل الثورة الصناعية الرابعة، إضافة لتبادل الخبرات العلمية والبحثية في جلسات ونقاشات المؤتمر.

جامعة شقراء مؤتمر الثورة الصناعية الرابعة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"جامعة شقراء" تنفرد بتنظيم مؤتمر دولي عن "الثورة الصناعية الرابعة" مارس المقبل
سبق

أنهت جامعة شقراء، استعدادها المتكامل لتنظيم "مؤتمر الثورة الصناعية الرابعة، ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030"، الذي سيقام خلال الفترة من: ١٩- ٢١/ ٧/ ١٤٤١هـ، الموافق ١٤- ١٦/3 /٢٠٢٠م، في بادرة انفردت بها الجامعة على مستوى الجامعات السعودية.
وبدأت الجامعة الإعداد والتهيئة لتنظيم المؤتمر منذ شهر شعبان الماضي، بعد أن تمت الموافقات اللازمة لتنظيم المؤتمر، الذي جاء مواكبًا ومتماشيًا مع قرارات مجلس الوزراء التي صدرت أمس، بشأن مناقشة توقيع الاتفاقية بين حكومة المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى؛ إذ يعد الخامس على مستوى العالم، وما سيوفره من مساحة لتطوير آليات وخطط عمل وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، والإسهام في تبني التقنية وأفضل الممارسات إقليميًّا ودوليًّا.
وجاءت مبادرة الجامعة النوعية؛ انطلاقا من رؤية ورسالة الجامعة، ولكون الثورة الصناعية الرابعة تُعَد من أهم الممكنات لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتزامًا من الجامعة بدورها الحيوي المؤثر كونها من المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن التعليم في المملكة.
ويهدف المؤتمر إلى إبراز الثورة الصناعية الرابعة كممكن أساسي لتحقيق رؤية 2030، واستشراف معالم التحديات في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وإبراز أثر الجهود العلمية الحديثة في التقنيات الرقمية المساهمة في الثورة الصناعية الرابعة. كما يهدف أيضًا لاستشراف دور الجامعات في الثورة الصناعية الرابعة، وبحث أهم التحديات في ظل الثورة الصناعية الرابعة، إضافة لتبادل الخبرات العلمية والبحثية في جلسات ونقاشات المؤتمر.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
02:30 PM

"جامعة شقراء" تنفرد بتنظيم مؤتمر دولي عن "الثورة الصناعية الرابعة" مارس المقبل

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فلاح الجوفان - شقراء
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أنهت جامعة شقراء، استعدادها المتكامل لتنظيم "مؤتمر الثورة الصناعية الرابعة، ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030"، الذي سيقام خلال الفترة من: ١٩- ٢١/ ٧/ ١٤٤١هـ، الموافق ١٤- ١٦/3 /٢٠٢٠م، في بادرة انفردت بها الجامعة على مستوى الجامعات السعودية.
وبدأت الجامعة الإعداد والتهيئة لتنظيم المؤتمر منذ شهر شعبان الماضي، بعد أن تمت الموافقات اللازمة لتنظيم المؤتمر، الذي جاء مواكبًا ومتماشيًا مع قرارات مجلس الوزراء التي صدرت أمس، بشأن مناقشة توقيع الاتفاقية بين حكومة المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى؛ إذ يعد الخامس على مستوى العالم، وما سيوفره من مساحة لتطوير آليات وخطط عمل وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، والإسهام في تبني التقنية وأفضل الممارسات إقليميًّا ودوليًّا.
وجاءت مبادرة الجامعة النوعية؛ انطلاقا من رؤية ورسالة الجامعة، ولكون الثورة الصناعية الرابعة تُعَد من أهم الممكنات لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتزامًا من الجامعة بدورها الحيوي المؤثر كونها من المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن التعليم في المملكة.
ويهدف المؤتمر إلى إبراز الثورة الصناعية الرابعة كممكن أساسي لتحقيق رؤية 2030، واستشراف معالم التحديات في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وإبراز أثر الجهود العلمية الحديثة في التقنيات الرقمية المساهمة في الثورة الصناعية الرابعة. كما يهدف أيضًا لاستشراف دور الجامعات في الثورة الصناعية الرابعة، وبحث أهم التحديات في ظل الثورة الصناعية الرابعة، إضافة لتبادل الخبرات العلمية والبحثية في جلسات ونقاشات المؤتمر.

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