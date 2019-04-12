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شاهد.. جهود مميزة لرجال الأمن الصناعي لتطبيق منع التجول في ينبع الصناعية

متابعة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

تخلو شوارع مدينة ينبع الصناعية تماماً من المتجولين والمارة؛ في صورة تعكس مدى وعي المواطنين والمقيمين بالتقيد بقرار منع التجول بعد الساعة الثالثة ظهراً، وبعد أن يسيطر الهدوء في أرجاء المدينة.

وتبدأ واحدة من أهم مهام رجال الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بينبع؛ وهي متابعة تنفيذ هذا الأمر وحماية الممتلكات الخاصة والعامة للمواطنين والمقيمين خلال ساعات منع التجول في مدينة ينبع الصناعية؛ حيث يتم تسيير دوريات متحركة على مدار الساعة في الشوارع الرئيسة والفرعية وداخل الأحياء السكنية؛ لفرض منع التجول في المدينة، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وثمن أهالي مدينة ينبع الصناعية الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بينبع، في مواصلة تنفيذ أمر منع التجول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته وحماية الإنسان، مشيدين بتعاون كافة المواطنين والمقيمين التام في تطبيق المنع؛ لما فيه مصلحة الجميع والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

ينبع الصناعية منع التجول رجال الأمن الصناعي والسلامة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. جهود مميزة لرجال الأمن الصناعي لتطبيق منع التجول في ينبع الصناعية
سبق

تخلو شوارع مدينة ينبع الصناعية تماماً من المتجولين والمارة؛ في صورة تعكس مدى وعي المواطنين والمقيمين بالتقيد بقرار منع التجول بعد الساعة الثالثة ظهراً، وبعد أن يسيطر الهدوء في أرجاء المدينة.

وتبدأ واحدة من أهم مهام رجال الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بينبع؛ وهي متابعة تنفيذ هذا الأمر وحماية الممتلكات الخاصة والعامة للمواطنين والمقيمين خلال ساعات منع التجول في مدينة ينبع الصناعية؛ حيث يتم تسيير دوريات متحركة على مدار الساعة في الشوارع الرئيسة والفرعية وداخل الأحياء السكنية؛ لفرض منع التجول في المدينة، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وثمن أهالي مدينة ينبع الصناعية الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بينبع، في مواصلة تنفيذ أمر منع التجول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته وحماية الإنسان، مشيدين بتعاون كافة المواطنين والمقيمين التام في تطبيق المنع؛ لما فيه مصلحة الجميع والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
09:54 PM
اخر تعديل
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
10:04 PM

شاهد.. جهود مميزة لرجال الأمن الصناعي لتطبيق منع التجول في ينبع الصناعية

متابعة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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تخلو شوارع مدينة ينبع الصناعية تماماً من المتجولين والمارة؛ في صورة تعكس مدى وعي المواطنين والمقيمين بالتقيد بقرار منع التجول بعد الساعة الثالثة ظهراً، وبعد أن يسيطر الهدوء في أرجاء المدينة.

وتبدأ واحدة من أهم مهام رجال الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بينبع؛ وهي متابعة تنفيذ هذا الأمر وحماية الممتلكات الخاصة والعامة للمواطنين والمقيمين خلال ساعات منع التجول في مدينة ينبع الصناعية؛ حيث يتم تسيير دوريات متحركة على مدار الساعة في الشوارع الرئيسة والفرعية وداخل الأحياء السكنية؛ لفرض منع التجول في المدينة، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وثمن أهالي مدينة ينبع الصناعية الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بينبع، في مواصلة تنفيذ أمر منع التجول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته وحماية الإنسان، مشيدين بتعاون كافة المواطنين والمقيمين التام في تطبيق المنع؛ لما فيه مصلحة الجميع والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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