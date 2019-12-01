النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظة صامطة تُدشن حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

تستهدف قرابة 25 ألف طفل وطفلة

دشن محافظ صامطة، أحمد بن عبد الله زعلة، الأحد، حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، في مكتبه بمقر المحافظة.

وقال مدير شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي، نشبان حكمي، إن الحملة تستهدف تطعيم 24739 طفلاً وطفلة، لمن هم تحت سن خمس سنوات، وتستمر لمدة خمسة أيام، وتنفذها 159 فرقة متحركة و38 فرقة ثابتة، إلى جانب فريق مركزي إشرافي به مشرفين وأطباء وتمريض وإداريين برئاسة مدير القطاع لتجوب 38 مركزاً.

ومن جانبه، أشاد محافظ صامطة بجهود منسوبي القطاع الصحي الجنوبي، في تنفيذ الحملة ودور الفرق الميدانية، متمنياً لهم التوفيق.

محافظ صامطة حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظة صامطة تُدشن حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال
سبق

دشن محافظ صامطة، أحمد بن عبد الله زعلة، الأحد، حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، في مكتبه بمقر المحافظة.

وقال مدير شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي، نشبان حكمي، إن الحملة تستهدف تطعيم 24739 طفلاً وطفلة، لمن هم تحت سن خمس سنوات، وتستمر لمدة خمسة أيام، وتنفذها 159 فرقة متحركة و38 فرقة ثابتة، إلى جانب فريق مركزي إشرافي به مشرفين وأطباء وتمريض وإداريين برئاسة مدير القطاع لتجوب 38 مركزاً.

ومن جانبه، أشاد محافظ صامطة بجهود منسوبي القطاع الصحي الجنوبي، في تنفيذ الحملة ودور الفرق الميدانية، متمنياً لهم التوفيق.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
07:51 PM

محافظة صامطة تُدشن حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

تستهدف قرابة 25 ألف طفل وطفلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
34

دشن محافظ صامطة، أحمد بن عبد الله زعلة، الأحد، حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، في مكتبه بمقر المحافظة.

وقال مدير شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي، نشبان حكمي، إن الحملة تستهدف تطعيم 24739 طفلاً وطفلة، لمن هم تحت سن خمس سنوات، وتستمر لمدة خمسة أيام، وتنفذها 159 فرقة متحركة و38 فرقة ثابتة، إلى جانب فريق مركزي إشرافي به مشرفين وأطباء وتمريض وإداريين برئاسة مدير القطاع لتجوب 38 مركزاً.

ومن جانبه، أشاد محافظ صامطة بجهود منسوبي القطاع الصحي الجنوبي، في تنفيذ الحملة ودور الفرق الميدانية، متمنياً لهم التوفيق.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,361
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,796
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,155
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,504

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني
مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة