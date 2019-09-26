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"ولادة عرعر" تنقذ مريضة من عدم استئصال رحم

عانت من نزول بالمشيمة المتقدمة ونزيف مستمر

نجح فريق طبي بمستشفى النساء والولادة والأطفال في عرعر، في إنقاذ مواطنة عانت من نزول بالمشيمة المتقدمة ونزيف مستمر، وكانت حاملاً في شهرها الأخير.

وتبيّن بعد معاينة الحالة وعمل الفحوص الطبية وخضوعها للأشعة التلفزيونية، وجود نزيف ونزول بالمشيمة، مما أجبر الفريق الطبي إدخال المريضة إلى قسم العمليات.


وتمكّن الأطباء من السيطرة على النزيف، للحفاظ على حياة المريضة وعدم استئصال الرحم، بعد التأكد من عدم ظهور أي مضاعفات له وتجهيز وحدات الدم مع مشتقاته، وتكللت العملية بالنجاح.

بعد خروجها من العناية المركزة غادرت المريضة ورضيعها، وهما بصحة جيدة، ولله الحمد.

يذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها عشرة مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل: جراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب، وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزًا للرعاية الصحية الأولية.

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"ولادة عرعر" تنقذ مريضة من عدم استئصال رحم
سبق

نجح فريق طبي بمستشفى النساء والولادة والأطفال في عرعر، في إنقاذ مواطنة عانت من نزول بالمشيمة المتقدمة ونزيف مستمر، وكانت حاملاً في شهرها الأخير.

وتبيّن بعد معاينة الحالة وعمل الفحوص الطبية وخضوعها للأشعة التلفزيونية، وجود نزيف ونزول بالمشيمة، مما أجبر الفريق الطبي إدخال المريضة إلى قسم العمليات.


وتمكّن الأطباء من السيطرة على النزيف، للحفاظ على حياة المريضة وعدم استئصال الرحم، بعد التأكد من عدم ظهور أي مضاعفات له وتجهيز وحدات الدم مع مشتقاته، وتكللت العملية بالنجاح.

بعد خروجها من العناية المركزة غادرت المريضة ورضيعها، وهما بصحة جيدة، ولله الحمد.

يذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها عشرة مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل: جراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب، وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزًا للرعاية الصحية الأولية.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
07:47 PM

"ولادة عرعر" تنقذ مريضة من عدم استئصال رحم

عانت من نزول بالمشيمة المتقدمة ونزيف مستمر

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بندر الدغمي - عرعر
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نجح فريق طبي بمستشفى النساء والولادة والأطفال في عرعر، في إنقاذ مواطنة عانت من نزول بالمشيمة المتقدمة ونزيف مستمر، وكانت حاملاً في شهرها الأخير.

وتبيّن بعد معاينة الحالة وعمل الفحوص الطبية وخضوعها للأشعة التلفزيونية، وجود نزيف ونزول بالمشيمة، مما أجبر الفريق الطبي إدخال المريضة إلى قسم العمليات.


وتمكّن الأطباء من السيطرة على النزيف، للحفاظ على حياة المريضة وعدم استئصال الرحم، بعد التأكد من عدم ظهور أي مضاعفات له وتجهيز وحدات الدم مع مشتقاته، وتكللت العملية بالنجاح.

بعد خروجها من العناية المركزة غادرت المريضة ورضيعها، وهما بصحة جيدة، ولله الحمد.

يذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها عشرة مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل: جراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب، وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزًا للرعاية الصحية الأولية.

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