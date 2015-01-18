الأعلى في عامين..عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تقفز إلى 1.83%
ارتفاع يكشف أن المستثمرين يستعدون لاحتمال تشديد أكثر قوة من قِبل الفدرالي الأميركي
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، بمقدار 5 نقاط أساس إلى 1.8305%.
ووفقًا لـ"CNBC"، ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاما، 3 نقاط أساس إلى 2.1492%.
وفي الوقت نفسه، تجاوز معدل السنتين 1% لأول مرة منذ عامين، حيث وصل إلى 1.0364%.
وكشف هذا الارتفاع، الذي جاء بعد عطلة السوق في الولايات المتحدة الإثنين، أن المستثمرين يستعدون لاحتمال تشديد أكثر قوة من قبل الفدرالي الأميركي.
الأعلى في عامين..عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تقفز إلى 1.83%
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-18
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، بمقدار 5 نقاط أساس إلى 1.8305%.
ووفقًا لـ"CNBC"، ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاما، 3 نقاط أساس إلى 2.1492%.
وفي الوقت نفسه، تجاوز معدل السنتين 1% لأول مرة منذ عامين، حيث وصل إلى 1.0364%.
وكشف هذا الارتفاع، الذي جاء بعد عطلة السوق في الولايات المتحدة الإثنين، أن المستثمرين يستعدون لاحتمال تشديد أكثر قوة من قبل الفدرالي الأميركي.
18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
12:55 PM
الأعلى في عامين..عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تقفز إلى 1.83%
ارتفاع يكشف أن المستثمرين يستعدون لاحتمال تشديد أكثر قوة من قِبل الفدرالي الأميركي
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، بمقدار 5 نقاط أساس إلى 1.8305%.
ووفقًا لـ"CNBC"، ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاما، 3 نقاط أساس إلى 2.1492%.
وفي الوقت نفسه، تجاوز معدل السنتين 1% لأول مرة منذ عامين، حيث وصل إلى 1.0364%.
وكشف هذا الارتفاع، الذي جاء بعد عطلة السوق في الولايات المتحدة الإثنين، أن المستثمرين يستعدون لاحتمال تشديد أكثر قوة من قبل الفدرالي الأميركي.