نوهت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة وبالتنسيق مع أمانة المدينة المنورة، أنه سيتم إغلاق طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز جزئيًا وتحويل حركة السير، ابتداءً من يوم السبت الموافق 1443/06/19هـ، وذلك حسب المخطط المرفق.
مرور المدينة.. إغلاق طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز جزئيًا
ابتداءً من يوم السبت مع تحويل حركة السير
نوهت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة وبالتنسيق مع أمانة المدينة المنورة، أنه سيتم إغلاق طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز جزئيًا وتحويل حركة السير، ابتداءً من يوم السبت الموافق 1443/06/19هـ، وذلك حسب المخطط المرفق.
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مرور المدينة.. إغلاق طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز جزئيًاصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-20
20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
03:46 PM
مرور المدينة.. إغلاق طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز جزئيًا
ابتداءً من يوم السبت مع تحويل حركة السير
نوهت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة وبالتنسيق مع أمانة المدينة المنورة، أنه سيتم إغلاق طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز جزئيًا وتحويل حركة السير، ابتداءً من يوم السبت الموافق 1443/06/19هـ، وذلك حسب المخطط المرفق.
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