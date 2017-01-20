نوهت إدارة مرور منطقة ⁧المدينة المنورة⁩ وبالتنسيق مع أمانة المدينة المنورة، أنه سيتم إغلاق طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز جزئيًا وتحويل حركة السير، ابتداءً من يوم السبت الموافق 1443/06/19هـ، وذلك حسب المخطط المرفق.

مرور المدينة.. إغلاق طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز جزئيًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-20 نوهت إدارة مرور منطقة ⁧المدينة المنورة⁩ وبالتنسيق مع أمانة المدينة المنورة، أنه سيتم إغلاق طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز جزئيًا وتحويل حركة السير، ابتداءً من يوم السبت الموافق 1443/06/19هـ، وذلك حسب المخطط المرفق.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443 03:46 PM

مرور المدينة.. إغلاق طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز جزئيًا ابتداءً من يوم السبت مع تحويل حركة السير





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نوهت إدارة مرور منطقة ⁧المدينة المنورة⁩ وبالتنسيق مع أمانة المدينة المنورة، أنه سيتم إغلاق طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز جزئيًا وتحويل حركة السير، ابتداءً من يوم السبت الموافق 1443/06/19هـ، وذلك حسب المخطط المرفق.