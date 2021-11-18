تستضيف إدارة تعليم القريات، منافسات المسرح المدرسي (المجموعة الخامسة) بمشاركة (9) إدارات تعليمية على مستوى المملكة. ووجّه مدير التعليم بالقريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، كل اللجان والمنظمين بالإدارة، لإتمام كل التجهيزات والإجراءات لهذه المناسبة؛ بهدف الاستعداد المناسب لها واللائق بضيوف القريات المشاركين من الإدارات التعليمية وممثليها القادمين للمحافظة. وأكد "الثبيتي" أهمية ودور مثل هذه الفعاليات، ومنها "المسرح المدرسي" الذي يمثل أهمية في تنمية مهارات الطلبة ورفع قدراتهم وصقل مواهبهم، والذي سينعكس على سلوكياتهم في غرس المبادئ والقيم التربوية السمحة داخلهم. وبيّن رئيس قسم النشاط الطلابي "رحيل العبدلي" أن المنافسات ستشهد مشاركة عدد (90) طالبًا من (9) إدارات تعليمية هي: (الرياض، عنيزة، العلا، حائل، البكيرية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، القريات)، والتي سيشرف عليها (27) مشرفًا.

"تعليم القريات" يستضيف منافسات "المسرح المدرسي" بين 9 إدارات تعليمية عبدالرحمن العازمي سبق 2019-11-18 تستضيف إدارة تعليم القريات، منافسات المسرح المدرسي (المجموعة الخامسة) بمشاركة (9) إدارات تعليمية على مستوى المملكة.

ووجّه مدير التعليم بالقريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، كل اللجان والمنظمين بالإدارة، لإتمام كل التجهيزات والإجراءات لهذه المناسبة؛ بهدف الاستعداد المناسب لها واللائق بضيوف القريات المشاركين من الإدارات التعليمية وممثليها القادمين للمحافظة.

وأكد "الثبيتي" أهمية ودور مثل هذه الفعاليات، ومنها "المسرح المدرسي" الذي يمثل أهمية في تنمية مهارات الطلبة ورفع قدراتهم وصقل مواهبهم، والذي سينعكس على سلوكياتهم في غرس المبادئ والقيم التربوية السمحة داخلهم.

وبيّن رئيس قسم النشاط الطلابي "رحيل العبدلي" أن المنافسات ستشهد مشاركة عدد (90) طالبًا من (9) إدارات تعليمية هي: (الرياض، عنيزة، العلا، حائل، البكيرية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، القريات)، والتي سيشرف عليها (27) مشرفًا.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441 12:08 PM

"تعليم القريات" يستضيف منافسات "المسرح المدرسي" بين 9 إدارات تعليمية 90 طالبًا و27 مشرفًا.. لصقل مهارات الطلبة ورفع قدراتهم ومواهبهم





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تستضيف إدارة تعليم القريات، منافسات المسرح المدرسي (المجموعة الخامسة) بمشاركة (9) إدارات تعليمية على مستوى المملكة.

ووجّه مدير التعليم بالقريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، كل اللجان والمنظمين بالإدارة، لإتمام كل التجهيزات والإجراءات لهذه المناسبة؛ بهدف الاستعداد المناسب لها واللائق بضيوف القريات المشاركين من الإدارات التعليمية وممثليها القادمين للمحافظة.

وأكد "الثبيتي" أهمية ودور مثل هذه الفعاليات، ومنها "المسرح المدرسي" الذي يمثل أهمية في تنمية مهارات الطلبة ورفع قدراتهم وصقل مواهبهم، والذي سينعكس على سلوكياتهم في غرس المبادئ والقيم التربوية السمحة داخلهم.

وبيّن رئيس قسم النشاط الطلابي "رحيل العبدلي" أن المنافسات ستشهد مشاركة عدد (90) طالبًا من (9) إدارات تعليمية هي: (الرياض، عنيزة، العلا، حائل، البكيرية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، القريات)، والتي سيشرف عليها (27) مشرفًا.