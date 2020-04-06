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"الصحة" تحدِّث موقع حالات كورونا: 82 حالة جديدة مصابة.. والعدد الإجمالي يرتفع إلى 2605

حصيلة مصابي "كورونا" في أمريكا تقفز إلى 330.891

عدد الوفيات ارتفع إلى 8910

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم (الاثنين)، 330891 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وبينت المراكز أن عدد الوفيات ارتفع إلى 8910، وفقاً لـ"رويترز".

وخلال مطلع الأسبوع حدثت المراكز إحصاءها إلى 304826 حالة إصابة و7616 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد لكن هذه الأرقام مبدئية ولم تؤكدها الولايات على حدة.

وإحصائية المراكز الأمريكية لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد هي حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات المبلغ عنها في كل ولاية على حدة.

أمريكا فيروس كورونا الجديد

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حصيلة مصابي "كورونا" في أمريكا تقفز إلى 330.891
سبق

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم (الاثنين)، 330891 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وبينت المراكز أن عدد الوفيات ارتفع إلى 8910، وفقاً لـ"رويترز".

وخلال مطلع الأسبوع حدثت المراكز إحصاءها إلى 304826 حالة إصابة و7616 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد لكن هذه الأرقام مبدئية ولم تؤكدها الولايات على حدة.

وإحصائية المراكز الأمريكية لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد هي حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات المبلغ عنها في كل ولاية على حدة.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
10:02 PM

حصيلة مصابي "كورونا" في أمريكا تقفز إلى 330.891

عدد الوفيات ارتفع إلى 8910

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم (الاثنين)، 330891 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وبينت المراكز أن عدد الوفيات ارتفع إلى 8910، وفقاً لـ"رويترز".

وخلال مطلع الأسبوع حدثت المراكز إحصاءها إلى 304826 حالة إصابة و7616 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد لكن هذه الأرقام مبدئية ولم تؤكدها الولايات على حدة.

وإحصائية المراكز الأمريكية لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد هي حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات المبلغ عنها في كل ولاية على حدة.

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,925
91 مليار ..

91 مليار ..

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