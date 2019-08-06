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تنمية الاستثمار الصحي تقف على استعدادات المستشفيات والصيدليات بمكة المكرمة

وقفت إدارة تنمية الاستثمار الصحي بصحة منطقة مكة المكرمة، على استعدادات وجاهزية المنشآت الصحية الأهلية والمستشفيات والمجمعات الطبية العامة والمتخصصة والصيدليات الدوائية، بقيادة وإشراف مدير الإدارة بالمنطقة الدكتور صابر محمد شاكر المدني؛ وذلك ضمن جهود الوزارة في توفير سبل السلامة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تكامل جميع المنشآت الصحية الخاصة والعامة لتقديم أفضل الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام، تماشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتوفير جميع سبل الراحة والسلامة والخدمات الصحية لضيوف الرحمن على أكمل وجه.

يذكر أن مكة المكرمة بها سبعة مستشفيات خاصة وما يزيد على ١٥٠ مجمعاً طبياً عاماً ومتخصصا وما يزيد عن ٥٥٠ صيدلية، بالإضافة إلى المراكز الطبية الأخرى الموزعة جغرافياً على جميع أحياء مكة المكرمة.

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تنمية الاستثمار الصحي تقف على استعدادات المستشفيات والصيدليات بمكة المكرمة
سبق

وقفت إدارة تنمية الاستثمار الصحي بصحة منطقة مكة المكرمة، على استعدادات وجاهزية المنشآت الصحية الأهلية والمستشفيات والمجمعات الطبية العامة والمتخصصة والصيدليات الدوائية، بقيادة وإشراف مدير الإدارة بالمنطقة الدكتور صابر محمد شاكر المدني؛ وذلك ضمن جهود الوزارة في توفير سبل السلامة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تكامل جميع المنشآت الصحية الخاصة والعامة لتقديم أفضل الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام، تماشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتوفير جميع سبل الراحة والسلامة والخدمات الصحية لضيوف الرحمن على أكمل وجه.

يذكر أن مكة المكرمة بها سبعة مستشفيات خاصة وما يزيد على ١٥٠ مجمعاً طبياً عاماً ومتخصصا وما يزيد عن ٥٥٠ صيدلية، بالإضافة إلى المراكز الطبية الأخرى الموزعة جغرافياً على جميع أحياء مكة المكرمة.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
03:30 PM

تنمية الاستثمار الصحي تقف على استعدادات المستشفيات والصيدليات بمكة المكرمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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وقفت إدارة تنمية الاستثمار الصحي بصحة منطقة مكة المكرمة، على استعدادات وجاهزية المنشآت الصحية الأهلية والمستشفيات والمجمعات الطبية العامة والمتخصصة والصيدليات الدوائية، بقيادة وإشراف مدير الإدارة بالمنطقة الدكتور صابر محمد شاكر المدني؛ وذلك ضمن جهود الوزارة في توفير سبل السلامة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تكامل جميع المنشآت الصحية الخاصة والعامة لتقديم أفضل الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام، تماشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتوفير جميع سبل الراحة والسلامة والخدمات الصحية لضيوف الرحمن على أكمل وجه.

يذكر أن مكة المكرمة بها سبعة مستشفيات خاصة وما يزيد على ١٥٠ مجمعاً طبياً عاماً ومتخصصا وما يزيد عن ٥٥٠ صيدلية، بالإضافة إلى المراكز الطبية الأخرى الموزعة جغرافياً على جميع أحياء مكة المكرمة.

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