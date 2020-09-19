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أسعار النفط تسجل ارتفاعًا في الأسواق العالمية

برميل نفط العقود الآجلة لبرنت ازداد 8 سنتات

ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام برنت اليوم، بمقدار ثمانية سنتات إلى 63.68 دولارًا أمريكيًّا.
وزاد برميل نفط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بمقدار 14 سنتًا إلى 58.25 دولارًا أمريكيًّا.

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أسعار النفط تسجل ارتفاعًا في الأسواق العالمية
سبق

ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام برنت اليوم، بمقدار ثمانية سنتات إلى 63.68 دولارًا أمريكيًّا.
وزاد برميل نفط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بمقدار 14 سنتًا إلى 58.25 دولارًا أمريكيًّا.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
01:13 PM

أسعار النفط تسجل ارتفاعًا في الأسواق العالمية

برميل نفط العقود الآجلة لبرنت ازداد 8 سنتات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,354

ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام برنت اليوم، بمقدار ثمانية سنتات إلى 63.68 دولارًا أمريكيًّا.
وزاد برميل نفط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بمقدار 14 سنتًا إلى 58.25 دولارًا أمريكيًّا.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,762
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,966
200 مليون

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26 ديسمبر
26,933
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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35,500

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