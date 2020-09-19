ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام برنت اليوم، بمقدار ثمانية سنتات إلى 63.68 دولارًا أمريكيًّا.
وزاد برميل نفط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بمقدار 14 سنتًا إلى 58.25 دولارًا أمريكيًّا.
أسعار النفط تسجل ارتفاعًا في الأسواق العالمية
برميل نفط العقود الآجلة لبرنت ازداد 8 سنتات
ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام برنت اليوم، بمقدار ثمانية سنتات إلى 63.68 دولارًا أمريكيًّا.
وزاد برميل نفط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بمقدار 14 سنتًا إلى 58.25 دولارًا أمريكيًّا.
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أسعار النفط تسجل ارتفاعًا في الأسواق العالميةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-09-19
ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام برنت اليوم، بمقدار ثمانية سنتات إلى 63.68 دولارًا أمريكيًّا.
19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
01:13 PM
أسعار النفط تسجل ارتفاعًا في الأسواق العالمية
برميل نفط العقود الآجلة لبرنت ازداد 8 سنتات
ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام برنت اليوم، بمقدار ثمانية سنتات إلى 63.68 دولارًا أمريكيًّا.
وزاد برميل نفط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بمقدار 14 سنتًا إلى 58.25 دولارًا أمريكيًّا.
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