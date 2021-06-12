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الانتخابات التشريعية في الجزائر.. 24 مليون ناخب يختارون 407 نواب لمدة 5 سنوات

بدأت اليوم.. تُمَثّل ثاني لَبِنة في مسار التغيير

بدأت في الجزائر اليوم، عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية من أجل اختيار نواب المجلس الشعبي الوطني، وعددهم 407 نواب لمدة خمس سنوات.

وقد أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في تصريحات عقب انتهائه من التصويت بالجزائر العاصمة، أن الانتخابات التشريعية تُمثّل ثاني لَبِنة في مسار التغيير وبناء جزائر ديمقراطية أقرب للمواطن مما مضى.

وعَدّ من اختاروا خيار المقاطعة، أحرارًا في موقفهم؛ شريطة ألا يفرضوا هذا القرار على الغير؛ مشيرًا إلى أن الديمقراطية تقتضي أن الأغلبية تحترم الأقلية لكن القرار يظل بيدها.

ويشارك في هذه الاستحقاقات الانتخابية أكثر من 24 مليون ناخب جزائري؛ لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني؛ حيث تم لهذا الغرض تخصيص 13.000 مركز و61.543 مكتب اقتراع داخل البلاد، إلى جانب 357 مكتب تصويت يخص أبناء الجالية الوطنية بالخارج، بالإضافة إلى 139 مكتبًا متنقلًا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الانتخابات التشريعية في الجزائر.. 24 مليون ناخب يختارون 407 نواب لمدة 5 سنوات
سبق

بدأت في الجزائر اليوم، عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية من أجل اختيار نواب المجلس الشعبي الوطني، وعددهم 407 نواب لمدة خمس سنوات.

وقد أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في تصريحات عقب انتهائه من التصويت بالجزائر العاصمة، أن الانتخابات التشريعية تُمثّل ثاني لَبِنة في مسار التغيير وبناء جزائر ديمقراطية أقرب للمواطن مما مضى.

وعَدّ من اختاروا خيار المقاطعة، أحرارًا في موقفهم؛ شريطة ألا يفرضوا هذا القرار على الغير؛ مشيرًا إلى أن الديمقراطية تقتضي أن الأغلبية تحترم الأقلية لكن القرار يظل بيدها.

ويشارك في هذه الاستحقاقات الانتخابية أكثر من 24 مليون ناخب جزائري؛ لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني؛ حيث تم لهذا الغرض تخصيص 13.000 مركز و61.543 مكتب اقتراع داخل البلاد، إلى جانب 357 مكتب تصويت يخص أبناء الجالية الوطنية بالخارج، بالإضافة إلى 139 مكتبًا متنقلًا.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
04:54 PM

الانتخابات التشريعية في الجزائر.. 24 مليون ناخب يختارون 407 نواب لمدة 5 سنوات

بدأت اليوم.. تُمَثّل ثاني لَبِنة في مسار التغيير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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بدأت في الجزائر اليوم، عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية من أجل اختيار نواب المجلس الشعبي الوطني، وعددهم 407 نواب لمدة خمس سنوات.

وقد أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في تصريحات عقب انتهائه من التصويت بالجزائر العاصمة، أن الانتخابات التشريعية تُمثّل ثاني لَبِنة في مسار التغيير وبناء جزائر ديمقراطية أقرب للمواطن مما مضى.

وعَدّ من اختاروا خيار المقاطعة، أحرارًا في موقفهم؛ شريطة ألا يفرضوا هذا القرار على الغير؛ مشيرًا إلى أن الديمقراطية تقتضي أن الأغلبية تحترم الأقلية لكن القرار يظل بيدها.

ويشارك في هذه الاستحقاقات الانتخابية أكثر من 24 مليون ناخب جزائري؛ لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني؛ حيث تم لهذا الغرض تخصيص 13.000 مركز و61.543 مكتب اقتراع داخل البلاد، إلى جانب 357 مكتب تصويت يخص أبناء الجالية الوطنية بالخارج، بالإضافة إلى 139 مكتبًا متنقلًا.

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