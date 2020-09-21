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لاعبة الأخضر السعودي ياسمين الصبان تحقق ذهبية بطولة القارات

إنجاز جديد للعبة المبارزة.. سارة السالمي جاءت في المركز الثاني

حققت ‏لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة ياسمين الصبان الميدالية الذهبية في بطولة القارات (الافتراضية) للمبارزة لسلاح الشيش، التي نظمها اتحاد دول الأمريكان للمبارزة، واستمرت 8 أيام بمشاركة 150 لاعبة من مختلف دول العالم.
وحلّت زميلتها سارة السالمي في المركز الثاني محققة الميدالية الفضية، فيما جاءت الفنزويلية أندريا ماركيز في المركز الثالث، والأرمينية عايدة الويان في المركز الثالث مكرر.
وتُعد الميدالية الذهبية الثالثة التي تحققت للاعبات المنتخب السعودي للمبارزة في البطولة الافتراضية، بعد أن نالت مشاعل الخيال ذهبية سلاح الإبيه في يوليو الماضي، وحصلت مضاوي الخيال على ذهبية سلاح السايبر في يونيو الماضي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لاعبة الأخضر السعودي ياسمين الصبان تحقق ذهبية بطولة القارات
سبق

حققت ‏لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة ياسمين الصبان الميدالية الذهبية في بطولة القارات (الافتراضية) للمبارزة لسلاح الشيش، التي نظمها اتحاد دول الأمريكان للمبارزة، واستمرت 8 أيام بمشاركة 150 لاعبة من مختلف دول العالم.
وحلّت زميلتها سارة السالمي في المركز الثاني محققة الميدالية الفضية، فيما جاءت الفنزويلية أندريا ماركيز في المركز الثالث، والأرمينية عايدة الويان في المركز الثالث مكرر.
وتُعد الميدالية الذهبية الثالثة التي تحققت للاعبات المنتخب السعودي للمبارزة في البطولة الافتراضية، بعد أن نالت مشاعل الخيال ذهبية سلاح الإبيه في يوليو الماضي، وحصلت مضاوي الخيال على ذهبية سلاح السايبر في يونيو الماضي.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
07:02 PM

لاعبة الأخضر السعودي ياسمين الصبان تحقق ذهبية بطولة القارات

إنجاز جديد للعبة المبارزة.. سارة السالمي جاءت في المركز الثاني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حققت ‏لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة ياسمين الصبان الميدالية الذهبية في بطولة القارات (الافتراضية) للمبارزة لسلاح الشيش، التي نظمها اتحاد دول الأمريكان للمبارزة، واستمرت 8 أيام بمشاركة 150 لاعبة من مختلف دول العالم.
وحلّت زميلتها سارة السالمي في المركز الثاني محققة الميدالية الفضية، فيما جاءت الفنزويلية أندريا ماركيز في المركز الثالث، والأرمينية عايدة الويان في المركز الثالث مكرر.
وتُعد الميدالية الذهبية الثالثة التي تحققت للاعبات المنتخب السعودي للمبارزة في البطولة الافتراضية، بعد أن نالت مشاعل الخيال ذهبية سلاح الإبيه في يوليو الماضي، وحصلت مضاوي الخيال على ذهبية سلاح السايبر في يونيو الماضي.

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