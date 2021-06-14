النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشفى الملك خالد يقدم عيادات افتراضية في 18 تخصصًا عبر التطبيقات الذكية

ضمن برامج "صحة نجران".. وتوصيل الأدوية لمنازل المرضى خلال 24 ساعة

ضمن برامج صحة نجران لتحسين الأداء، أطلق مستشفى الملك خالد بنجران عياداته الافتراضية تحت شعار موعدك من بيتك في 18 تخصصًا طبيًّا، وذلك عبر التطبيقات الذكية.

وأوضحت صحة نجران أن قائمة التخصصات تشمل المخ والأعصاب، الجلدية، الباطنية، المسالك البولية، باطنية أعصاب، العلاج الطبيعي، النطق والتخاطب، الصدرية، الغدد الصماء، الكلى، الروماتيزم، الأمراض المعدية، القلب، أمراض الدم، السكري، الجهاز الهضمي، الطب المنزلي والأورام.

وبيّنت أن الخدمة تتميز بالمحافظة على الخصوصية، وتوفير الوقت والجهد على المرضى، والحماية من التعرض للعدوى؛ إذ تتيح للمستفيد خيار حضور موعده الطبي عن بُعد عبر تطبيق صحتي دون الحاجة لزيارة المنشآت الصحية. ويمكن للمريض حضور موعده في إحدى العيادات التي توفر هذه الخدمة من خلال رسالة نصية، تحتوي على تفاصيل الموعد، إضافة إلى الرابط https:/ / indd.adobe.com/ view/ 7a89d780-8242-4825-91ee-8b24f71acc75 الذي يوضح خطوات استخدام الخدمة.

وأكدت أهمية تحميل تطبيق صحتي للاستفادة من خدمات العيادات الافتراضية، واختيار خدمة المواعيد، ثم الضغط على مواعيدي، ثم خيار الانضمام قبل الموعد بـ 15 دقيقة، والضغط على موافق، والسماح للتطبيق بالوصول إلى الملفات والكاميرا والمايكروفون، وانتظار دخول الطبيب. وبعد انتهاء الموعد تصل الأدوية للمريض خلال 24 ساعة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مستشفى الملك خالد يقدم عيادات افتراضية في 18 تخصصًا عبر التطبيقات الذكية
سبق

ضمن برامج صحة نجران لتحسين الأداء، أطلق مستشفى الملك خالد بنجران عياداته الافتراضية تحت شعار موعدك من بيتك في 18 تخصصًا طبيًّا، وذلك عبر التطبيقات الذكية.

وأوضحت صحة نجران أن قائمة التخصصات تشمل المخ والأعصاب، الجلدية، الباطنية، المسالك البولية، باطنية أعصاب، العلاج الطبيعي، النطق والتخاطب، الصدرية، الغدد الصماء، الكلى، الروماتيزم، الأمراض المعدية، القلب، أمراض الدم، السكري، الجهاز الهضمي، الطب المنزلي والأورام.

وبيّنت أن الخدمة تتميز بالمحافظة على الخصوصية، وتوفير الوقت والجهد على المرضى، والحماية من التعرض للعدوى؛ إذ تتيح للمستفيد خيار حضور موعده الطبي عن بُعد عبر تطبيق صحتي دون الحاجة لزيارة المنشآت الصحية. ويمكن للمريض حضور موعده في إحدى العيادات التي توفر هذه الخدمة من خلال رسالة نصية، تحتوي على تفاصيل الموعد، إضافة إلى الرابط https:/ / indd.adobe.com/ view/ 7a89d780-8242-4825-91ee-8b24f71acc75 الذي يوضح خطوات استخدام الخدمة.

وأكدت أهمية تحميل تطبيق صحتي للاستفادة من خدمات العيادات الافتراضية، واختيار خدمة المواعيد، ثم الضغط على مواعيدي، ثم خيار الانضمام قبل الموعد بـ 15 دقيقة، والضغط على موافق، والسماح للتطبيق بالوصول إلى الملفات والكاميرا والمايكروفون، وانتظار دخول الطبيب. وبعد انتهاء الموعد تصل الأدوية للمريض خلال 24 ساعة.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
09:18 PM

مستشفى الملك خالد يقدم عيادات افتراضية في 18 تخصصًا عبر التطبيقات الذكية

ضمن برامج "صحة نجران".. وتوصيل الأدوية لمنازل المرضى خلال 24 ساعة

A A A
هادي آل كليب - نجران
2
482

ضمن برامج صحة نجران لتحسين الأداء، أطلق مستشفى الملك خالد بنجران عياداته الافتراضية تحت شعار موعدك من بيتك في 18 تخصصًا طبيًّا، وذلك عبر التطبيقات الذكية.

وأوضحت صحة نجران أن قائمة التخصصات تشمل المخ والأعصاب، الجلدية، الباطنية، المسالك البولية، باطنية أعصاب، العلاج الطبيعي، النطق والتخاطب، الصدرية، الغدد الصماء، الكلى، الروماتيزم، الأمراض المعدية، القلب، أمراض الدم، السكري، الجهاز الهضمي، الطب المنزلي والأورام.

وبيّنت أن الخدمة تتميز بالمحافظة على الخصوصية، وتوفير الوقت والجهد على المرضى، والحماية من التعرض للعدوى؛ إذ تتيح للمستفيد خيار حضور موعده الطبي عن بُعد عبر تطبيق صحتي دون الحاجة لزيارة المنشآت الصحية. ويمكن للمريض حضور موعده في إحدى العيادات التي توفر هذه الخدمة من خلال رسالة نصية، تحتوي على تفاصيل الموعد، إضافة إلى الرابط https:/ / indd.adobe.com/ view/ 7a89d780-8242-4825-91ee-8b24f71acc75 الذي يوضح خطوات استخدام الخدمة.

وأكدت أهمية تحميل تطبيق صحتي للاستفادة من خدمات العيادات الافتراضية، واختيار خدمة المواعيد، ثم الضغط على مواعيدي، ثم خيار الانضمام قبل الموعد بـ 15 دقيقة، والضغط على موافق، والسماح للتطبيق بالوصول إلى الملفات والكاميرا والمايكروفون، وانتظار دخول الطبيب. وبعد انتهاء الموعد تصل الأدوية للمريض خلال 24 ساعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,570
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,079
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,173
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,774

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة