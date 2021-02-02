نائب سفير مملكة السويد يزور معسكر الأخضر في جدة

شارك في الحصة التدريبية مع اللاعبين

قام نائب سفير مملكة السويد لدى المملكة إريك فون شانتز، اليوم الثلاثاء، بزيارة لمعسكر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، المقام بمدينة جدة.

وشهد نائب السفير السويدي الحصة التدريبية لـ "الأخضر"، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف على المنتخبات السنية الدكتور خالد بن مقرن، وعضو مجلس الإدارة عبد الله كبوها، ومدير مكتب وزارة الرياضة بجدة سعيد الغامدي، والمدير الفني بالاتحاد، الروماني إيوان لوبيسكو.

وأجريت على هامش الحصة التدريبية، مناورة مصغّرة، شهدت مشاركة نائب السفير السويدي وعددٍ من لاعبي الأخضر، والمدير الفني إيوان لوبيسكو، بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري.

على الصعيد الميداني، واصل "الأخضر" مساء اليوم تدريباته بحصة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، بدأت بتطبيق اللاعبين لتمرين الاستحواذ على الكرة، تلاها مناورة على كامل مساحة الملعب.

ويختتم المنتخب السعودي غدًا الثلاثاء معسكره بحصة مسائية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

يُذكر أن هذا التجمّع الاستكشافي يعد الثاني ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.