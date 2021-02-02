النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
للقادمين من 20 دولة بدءًا من الساعة الـ9 مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ

"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا

نائب سفير مملكة السويد يزور معسكر الأخضر في جدة

شارك في الحصة التدريبية مع اللاعبين

قام نائب سفير مملكة السويد لدى المملكة إريك فون شانتز، اليوم الثلاثاء، بزيارة لمعسكر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، المقام بمدينة جدة.

وشهد نائب السفير السويدي الحصة التدريبية لـ "الأخضر"، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف على المنتخبات السنية الدكتور خالد بن مقرن، وعضو مجلس الإدارة عبد الله كبوها، ومدير مكتب وزارة الرياضة بجدة سعيد الغامدي، والمدير الفني بالاتحاد، الروماني إيوان لوبيسكو.

وأجريت على هامش الحصة التدريبية، مناورة مصغّرة، شهدت مشاركة نائب السفير السويدي وعددٍ من لاعبي الأخضر، والمدير الفني إيوان لوبيسكو، بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري.

على الصعيد الميداني، واصل "الأخضر" مساء اليوم تدريباته بحصة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، بدأت بتطبيق اللاعبين لتمرين الاستحواذ على الكرة، تلاها مناورة على كامل مساحة الملعب.

ويختتم المنتخب السعودي غدًا الثلاثاء معسكره بحصة مسائية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

يُذكر أن هذا التجمّع الاستكشافي يعد الثاني ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
نائب سفير مملكة السويد يزور معسكر الأخضر في جدة
سبق

قام نائب سفير مملكة السويد لدى المملكة إريك فون شانتز، اليوم الثلاثاء، بزيارة لمعسكر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، المقام بمدينة جدة.

وشهد نائب السفير السويدي الحصة التدريبية لـ "الأخضر"، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف على المنتخبات السنية الدكتور خالد بن مقرن، وعضو مجلس الإدارة عبد الله كبوها، ومدير مكتب وزارة الرياضة بجدة سعيد الغامدي، والمدير الفني بالاتحاد، الروماني إيوان لوبيسكو.

وأجريت على هامش الحصة التدريبية، مناورة مصغّرة، شهدت مشاركة نائب السفير السويدي وعددٍ من لاعبي الأخضر، والمدير الفني إيوان لوبيسكو، بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري.

على الصعيد الميداني، واصل "الأخضر" مساء اليوم تدريباته بحصة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، بدأت بتطبيق اللاعبين لتمرين الاستحواذ على الكرة، تلاها مناورة على كامل مساحة الملعب.

ويختتم المنتخب السعودي غدًا الثلاثاء معسكره بحصة مسائية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

يُذكر أن هذا التجمّع الاستكشافي يعد الثاني ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
10:58 PM

نائب سفير مملكة السويد يزور معسكر الأخضر في جدة

شارك في الحصة التدريبية مع اللاعبين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
410

قام نائب سفير مملكة السويد لدى المملكة إريك فون شانتز، اليوم الثلاثاء، بزيارة لمعسكر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، المقام بمدينة جدة.

وشهد نائب السفير السويدي الحصة التدريبية لـ "الأخضر"، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف على المنتخبات السنية الدكتور خالد بن مقرن، وعضو مجلس الإدارة عبد الله كبوها، ومدير مكتب وزارة الرياضة بجدة سعيد الغامدي، والمدير الفني بالاتحاد، الروماني إيوان لوبيسكو.

وأجريت على هامش الحصة التدريبية، مناورة مصغّرة، شهدت مشاركة نائب السفير السويدي وعددٍ من لاعبي الأخضر، والمدير الفني إيوان لوبيسكو، بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري.

على الصعيد الميداني، واصل "الأخضر" مساء اليوم تدريباته بحصة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، بدأت بتطبيق اللاعبين لتمرين الاستحواذ على الكرة، تلاها مناورة على كامل مساحة الملعب.

ويختتم المنتخب السعودي غدًا الثلاثاء معسكره بحصة مسائية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

يُذكر أن هذا التجمّع الاستكشافي يعد الثاني ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,762
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,280
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,313
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,157

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة