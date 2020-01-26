بأكثر من مليار ريال.. أمانة عسير توقع عقود 109 مشاريع تنموية وخدمية

شملت كل المدن والمحافظات والهجر والمراكز بالمنطقة خلال هذا العام

كشفت أمانة منطقة عسير أنها أنهت توقيع عقود عدد المشاريع، بلغت 109 مشاريع في جميع مدن وقرى وهجر منطقة عسير خلال هذا العام.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن منطقة عسير وكل مناطق ومدن المملكة تحظى باهتمام ودعم متواصل من القيادة الرشيدة، لذا كانت توجيهاتها الحكيمة بالإسراع في إنجاز المشاريع الخدمية المقدمة للمواطن والمقيم واستثمار بنود الميزانية فيما خصصت له من مشاريع تنموية مختلفة.

وأكد أن تلك الجهود كان لها الأثر الكبير من خلال حرص الأمانة وسعيها المتواصل في اتخاذ الآليات ووضع الخطط والدراسات الاستباقية لتنفيذ واستكمال مشاريعها التنفيذية.

وبين "الحميدي" أن عدد المشاريع التي تم توقيع عقودها بلغ 109 مشروعات تنموية شملت كل المدن والمحافظات والهجر والمراكز بالمنطقة.

ولفت إلى أن المشاريع تضمنت إعادة تأهيل وتطوير الشوارع والطرق الرئيسية، إضافة إلى تنمية وتطوير المخططات والأحياء السكنية وإنشاء ميادين وتحسين تقاطعات الجسور وحدائق وممرات مشاه وساحات وإنشاء مرافق ومبانٍ بلدية ومحطات تصريف مياه الأمطار وسفلتة طرق وإنارة وتطوير المناطق السياحية ومحطات تصريف مياه الأمطار ودرء أخطاء السيول ومشروعات تحسين وتجميل المداخل ومشاريع النظافة وحدائق عامة.

وقال إن إجمالي قيمة المشاريع التي تم توقيعها بلغ أكثر من مليار وثلاثمائة وتسعة وأربعين مليون ريال، منبها إلى أن أمانة منطقة عسير تعمل من خلال برامجها وخططها الاستراتيجية على تطوير كل مدن ومحافظات وقرى وهجر منطقة عسير عموماً، ومدن الحاضرة خصوصاً في المجالات التخطيطية والعمرانية والتنموية.

وأكد أن هذه المشروعات التنموية التي ستشهدها كل مدن ومحافظات منطقة عسير وما صاحبها من موازنة ضخمة تعكس مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله– على تهيئة البنى التحتية، وتوفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى حرص ودعم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وكذلك متابعة ودعم من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبدالله القصبي على تنفيذ مشروعات تنموية توعية في منطقة عسير.

واختتم الدكتور وليد الحميدي قائلاً: إن امانة منطقة عسير تعمل على تطبيق أقصى معايير الجودة في جميع مشروعاتها المنفذة؛ وذلك بهدف إخراج جميع المشروعات بما يحقق أعلى معايير الأداء، وهذا ما تعمل على تطبيقه إدارة الجودة الشاملة بالأمانة.